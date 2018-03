«Die Kirche bleibt im Dorf»: Skurrile Schwaben-Komödie

Natalia Wörner ist der «Kracher», Karoline Eichhorn das «Käpsele» und Julia Nachtmann die «Schnegge». In der schwäbischen Kinokomödie «Die Kirche bleibt im Dorf» können die Schauspielerinnen als Häberle-Schwestern endlich mal so richtig nach Herzenslust «schwäbisch schwätza».

«Schwäbisch kann sexy sein», meint Natalie Wörner.

Foto: Carsten Rehder – DPA

Denn Wörner, die sonst in der ZDF-Serie «Unter anderen Umständen» in Norddeutschland als Kriminalkommissarin ermittelt, ist gebürtige Stuttgarterin. Auch Eichhorn («Der Felsen») stammt aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt, Nachtmann («Notruf Hafenkante») aus dem nahen Filderstadt. So viel Originalität tut dem Kinodebüt von Regisseurin Ulrike Grote natürlich gut – herausgekommen ist eine herrlich frische, skurrile Schwaben-Komödie.

Die aberwitzige «Romeo und Julia»-Story spielt in den (fiktiven) verfeindeten Dörfern Oberrieslingen und Unterrieslingen. Dort «Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen» lebt man schon seit dem Mittelalter in gepflegtem Hass aufeinander. Größter Zankapfel: die Kirche samt Friedhof, den sich die beiden Dörfer teilen müssen. Als eines schönen Tages ein Amerikaner auftaucht, der aus unerfindlichen Gründen die Kirche kaufen will, eskaliert der alte Streit.

Und ausgerechnet jetzt lässt sich nicht länger verheimlichen, dass der Unterrieslinger Schweinebauer Peter seine Oberrieslinger «Schnegge», die Gastwirtstochter Klara Häberle (Nachtmann), heiraten will. Und auch Klaras Schwestern, die resolute, attraktive Maria (Wörner) und die schlaue, aber schüchterne Christine (Eichhorn) haben Geheimnisse, die aufzufliegen drohen.

Zurzeit dreht Regisseurin Grote in der Nähe von Stuttgart für den SWR eine zwölfteilige Serie mit dem Titel «Die Kirche bleibt im Dorf», in der von weiteren Verwicklungen in Ober- und Unterrieslingen erzählt wird. Die TV-Reihe soll Ende des Jahres zu sehen sein, wie die Filmemacher ankündigten.