„Beach Rats“: Coming-of-Age-Drama

Tagsüber heterosexueller Macho, nachts auf der Suche nach schwulem Sex: „Beach Rats“ begleitet den 19-jährigen Frankie auf dem Weg zu seinem Selbst. Doch es geht nicht nur um sein homosexuelles Erwachen.

Sommer auf Coney Island.

Foto: Salzgeber – dpa

Berlin (dpa). Am Strand abhängen, die Muskeln trainieren, Drogen nehmen: So driftet der 19-jährige Frankie aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn durch den Sommer.

Die Tage verbringt er vor der Riesenrad-Kulisse des Vergnügungsparks auf Coney Island ganz im Süden Brooklyns und gibt sich ähnlich machohaft wie seine Kumpels. Auch unter deren Druck lässt er sich auf eine Affäre mit der hübschen Simone ein, doch nachts chattet er mit älteren Männern auf einer Schwulenplattform im Internet.

Die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, nur spärlich vom bläulich schimmernden Licht seines Computers beleuchtet – so sucht Frankie den Kontakt zu seinen Chatpartnern. „Ich weiß nicht, was mir gefällt“, sagt er im zögerlichen Gespräch mit seinem Gegenüber. „Ich weiß nicht...“ – das wird er in diesem Moment nicht zum letzten Mal gesagt haben.

Aus Sicht von Eliza Hittman, Regisseurin des Dramas „Beach Rats“, ist das „sehr typisch für einen jungen Mann in seinem Alter, der irgendwie nicht in der Lage ist, eine klare Aussage über seine eigenen Gefühle zu machen“. „Beach Rats“ – ihren zweiten Spielfilm – will Hittman nicht als Coming-out-Film verstanden wissen, also als reine Geschichte über ein homosexuelles Erwachen. Tatsächlich ist „Beach Rats“ auch ein zarter Film übers Erwachsenwerden unter schwierigen Bedingungen und über Selbstverleugnung. Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität am äußersten Rand New Yorks spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Krebstod von Frankies Vater.

„Frankie ist ein unsicherer 19-Jähriger, der nur ganz langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt, wer er ist oder wer er sein könnte. Das war für mich der Knackpunkt dieser Figur: dass er es irgendwie schon weiß, aber doch noch nicht wirklich“, sagt Hittman über ihre Hauptfigur, dargestellt von dem aus London stammenden Nachwuchsschauspieler Harris Dickinson. Was in Frankies Kopf tatsächlich vor sich geht, bleibt für die Zuschauer verborgen – auch noch bis zum Abspann.

Frankie chattet irgendwann nicht mehr nur mit den älteren Männern, sondern datet sie auch im echten Leben. Seine Freunde ahnen davon zunächst nichts, bis Frankie ihnen – getrieben vom Versuch, an Drogen zu kommen – eine Geschichte auftischt, die in einer Riesendummheit endet.

Als Zuschauer begleitet man Frankie bei all dem mit großer Faszination. Die Französin Hélène Louvart – sie wirkte etwa an der Wim-Wenders-Doku „Pina“ über das berühmte Tanztheater von Pina Bausch mit – ist mit ihrer Kamera und mit düster-verträumten Bildern stets dicht dran. Musikalische Untermalung wird in „Beach Rats“ sparsam eingesetzt, so dass die Bilder über weite Strecken für sich sprechen – zumal es auch viele Sequenzen ohne lange Dialoge gibt.

Beim größten US-Filmfest für unabhängige Produktionen, dem Sundance Festival, räumte Eliza Hittman 2017 den Regiepreis ab. Beim Filmfest Hamburg gab es den NDR-Nachwuchspreis. Die Jury meinte: „Beach Rats versteckt sich nicht hinter ästhetischen Spielereien oder erzählerischen Skurrilitäten, sondern bezieht emotional Haltung und ist dabei so zärtlich, sinnlich, direkt, pulsierend und verletzlich, dass wir bewegt das Kino verlassen und uns bewusst wird, was Filmemachen bedeutet: Liebe zum Zuschauer.“

Beach Rats, USA 2017, 95 Min., FSK ab 16, englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln, von Eliza Hittman, mit Harris Dickinson, Madeline Weinstein