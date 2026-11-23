Für kleine Pausen sind fertige Snacks für Kinder bequem, viel Obst und Gemüse auf der Packung signalisieren Gesundes. Aber stimmt das? Drei Informationen, um Produkte besser einzuordnen.

Leipzig (dpa/tmn) – Drachenfrucht auf der Packung, Kürbis im Namen, dazu der Hinweis «ohne Zuckerzusatz»: Kindersnacks sehen oft nach einer gesunden Zwischenmahlzeit aus. Doch ein Marktcheck der Verbraucherzentrale Sachsen zeigt, warum ein Blick auf Zutaten und Nährwerte lohnt. Sie hat 51 Snacks mit Obst- oder Gemüsezutaten aus den Online-Shops von dm, Rossmann und Müller untersucht: Knabberartikel, Riegel und Quetschies.

Wie viel Obst oder Gemüse steckt genau drin? Das ist von Produkt zu Produkt verschieden. Ein «Bio-Erdbeer-Keks» enthielt laut Marktcheck nur ein Prozent getrocknete Erdbeeren, eine «Knusper-Schnitte Banane & Kürbis» 0,5 Prozent Kürbispulver. Bei einem Quetschie mit Drachenfrucht und Johannisbeere im Namen entfielen 72 Prozent auf Apfel, 18 Prozent auf Birne und nur sieben Prozent auf Drachenfrucht.

Die Abbildung von Obst und Gemüse auf der Verpackung kann bei Eltern den Eindruck erwecken, dass die abgebildeten oder genannten Zutaten einen großen Anteil des Produkts ausmachen, meist aber sei «viel Frucht auf der Verpackung, wenig davon in der Zutatenliste», so die Verbraucherschützer.

Am Regal: Tipps für den Snack-Schnellcheck

Wer Kindersnacks kauft, kann sich an drei Punkten orientieren:

Zutatenliste: Wie hoch ist der Anteil der groß beworbenen Frucht oder des Gemüses? Steckt sie als Frucht, Püree, Pulver oder Konzentrat im Produkt?

Wie hoch ist der Anteil der groß beworbenen Frucht oder des Gemüses? Steckt sie als Frucht, Püree, Pulver oder Konzentrat im Produkt? Grundpreis: Der Preis pro Kilogramm oder 100 Gramm macht unterschiedlich große Packungen vergleichbar.

Der Preis pro Kilogramm oder 100 Gramm macht unterschiedlich große Packungen vergleichbar. Nährwerttabelle: Den Zuckergehalt pro 100 Gramm prüfen und ähnliche Produkte vergleichen. Die Angabe «ohne Zuckerzusatz» ersetzt diesen Blick nicht.

Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt folgende Durchschnittswerte für Zucker an (pro 100 g): Riegel: 34,6 g Zucker, Knabberartikel: 10,3 g Zucker (Spanne 1,1 bis 61,5 g), Quetschies: 9,9 g Zucker.

Eine Altersangabe wie «ab dem sechsten Monat» ist laut Verbraucherzentrale keine Ernährungsempfehlung. Für den Alltag seien frisches Obst und Gemüse die bessere Wahl. Quetschies könnten gelegentlich als Snack oder Süßigkeit dienen, ersetzten aber ebenso wenig eine Portion frisches Obst wie Riegel oder Knabberartikel.

Außerdem ist es für die Ernährungsbildung von Kindern relevant, ob sie Obst und Gemüse mit ihrer typischen Konsistenz und ihrem charakteristischen Geschmack kennenlernen – oder überwiegend als Bestandteil stark verarbeiteter Produkte, so die Verbraucherschützer.

Die Angaben der Onlineshops wurden laut Verbraucherzentrale im Juni 2026 stichprobenartig erfasst; eine Prüfung der Produkte im Laden gab es nicht.