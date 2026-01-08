Kinder dürfen bei US-Reederei nicht mehr an Bord

«Adults only» auf dem Meer: Bei Oceania Cruises sind nur noch Erwachsene erwünscht. Laut dem Luxusanbieter entspricht das den Wünschen der zahlungskräftigen Klientel. Neu ist der Ansatz nicht.

Miami (dpa/tmn) – Auf den Schiffen der US-Reederei Oceania Cruises werden bald nur noch Erwachsene mitfahren. Ab sofort können keine Buchungen mehr für unter 18-Jährige getätigt werden, teilte der Luxuskreuzfahrtanbieter mit. Reservierungen für Kinder und Jugendliche, die vor dem 7. Januar getätigt wurden, blieben bestehen.

Die Reederei, die zum US-Konzern Norwegian Cruise Line Holdings gehört, verwies bei der Entscheidung hin zu einem Adults-only-Angebot auf das Gästefeedback: So sei die ruhige Umgebung an Bord der Schiffe ein Hauptgrund, warum Gäste wieder buchen.

Wie das Touristik-Fachportal «fvw.de» berichtet, standen Familien mit minderjährigen Kindern bei Oceania Cruises nie im Fokus. Die Luxusreederei ziele vor allem auf Paare im gehobenen Alter. Spezielle Services und Angebote für Minderjährige suchte man demnach auf den acht Schiffen der Oceania-Flotte auch bisher schon vergeblich.

Auch andere Reedereien lassen nur Erwachsene an Bord

Oceania ist nicht der erste Anbieter für Adults-only-Kreuzfahrten – so sind auch die vier Schiffe der US-Reederei Virgin Voyages nur für Erwachsene offen. Auch Viking Ocean Cruises erlaubt auf seinen 15 Hochsee-Kreuzfahrtschiffen keine Gäste unter 18 Jahren. Und die britische Reederei Saga Cruises fokussiert explizit auf Passagiere ab 50 Jahren.

Einen Twist in die andere Richtung macht die britische Reederei P&O Cruises, die mit der «Arcadia» und der «Aurora» zwei Adults-only-Schiffe betreibt: Dort können ab Dezember 2026 auch Familien mit Kindern wieder an Bord.

Und die großen deutschen Anbieter? Bei Aida Cruises, der Mein Schiff-Flotte von Tui Cruises sowie bei Hapag-Lloyd Cruises gibt es keine Schiffe, auf denen nur Erwachsene mitfahren können. Mein Schiff etwa bietet aber vereinzelte Adults-only-Kreuzfahrten an.