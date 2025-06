Kind stirbt bei Brand in Wilhelmshaven: weitere Verletzte

Bei einem Hausbrand in Wilhelmshaven kann sich eine Familie aus dem Dachgeschoss nicht selbst befreien: Drei Kinder erleiden schwerste Verletzungen - ein Kind stirbt.

Wilhelmshaven (dpa) – Ein Kind ist bei einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Wilhelmshaven in Norddeutschland gestorben. Drei weitere Kinder sind schwer- und lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Wilhelmshaven mitteilte. Im Erdgeschoss des Hauses ist demnach ein leerstehender Spielwarenladen – in dessen Vorraum hatte sich nach ersten Erkenntnissen Unrat entzündet.

In der Nacht auf Montag war gegen 2.00 Uhr von einem Zeugen ein Brand gemeldet worden, wie es weiter hieß. Es entstand starker Rauch. Es wurden 19 Bewohner aus drei Etagen über dem ehemaligen Spielwarengeschäft evakuiert. Die Familie aus dem Dachgeschoss – drei Erwachsene und vier Kinder – wurde über eine Drehleiter von Rettungskräften aus dem Haus geholt. Eines der Kinder starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Verletzungen der anderen drei Kinder werden als schwer- bis lebensgefährlich eingeschätzt.