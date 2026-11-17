Ängste, Schmerzen, fremde Umgebung: Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, ist das herausfordernd für die ganze Familie. Wie Eltern und Kind - so gut es geht - durch diese sorgenvolle Zeit kommen.

Hannover/Berlin (dpa/tmn) – Ob geplanter Eingriff oder Notfall nach einem Unfall: Müssen Eltern mit ihrem Kind ins Krankenhaus, kann das für alle ziemlich beängstigend sein. Woran sollten Eltern vorab unbedingt denken? Was erleichtert die Situation? Zwei Expertinnen geben Antworten.

Was sollten wir alles fürs Kind einpacken?

Ein absolutes Muss ist dessen Versichertenkarte. Ist der Krankenhausaufenthalt geplant, bringt man auch den Impfpass, das gelbe U-Heft des Kindes und – wenn vorhanden – Ergebnisse der Voruntersuchungen mit. So erspart man dem Kind doppelte Untersuchungen.

Ansonsten gehört in die Tasche, was das Kind auch im Alltag braucht, von Schlafanzug über Zahnbürste bis hin zu Handtüchern und Hausschuhen.

Je nachdem wie fit das Kind ist, kann man auch Spielzeug oder andere Beschäftigungsmöglichkeiten mitbringen, sagt Kinderkrankenschwester Michaela Pfeifer. Sie ist pflegerische Bereichsleitung der Kinderchirurgie des Kinder- und Jugendkrankenhauses «Auf der Bult» in Hannover. Natürlich dürfen auch Lieblingskuscheltier oder Schmusekissen und für Teenager Handy oder Tablet mit. «Auf einer normalen Station ist alles erlaubt, was zum Kind gehört», sagt Michaela Pfeifer.

Wichtig: «Benötigen chronisch kranke Kinder Medikamente, sollten Eltern diese für die ersten ein bis zwei Tage auch ins Krankenhaus mitbringen, damit es im Fall des Falles nicht zu Engpässen kommt.»

Darf ein Elternteil dort bleiben?

Ja. Die meisten Kinderstationen haben Betten für Eltern, sodass ein Elternteil das Kind die ganze Zeit begleiten kann. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Mitaufnahme eines Elternteils, bis das Kind neun Jahre alt ist.

Das Kind ist älter? Dann ist die Kostenübernahme für die Mitaufnahme bei einigen Krankenkassen weiterhin möglich. Bei einigen allerdings nur, wenn es medizinisch notwendig ist – am besten nachfragen.

Wie kann man sich den Ablauf im Krankenhaus vorstellen?

Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Bei geplanten Aufenthalten sieht es oft so aus: Am Anfang steht die Aufnahme, das bedeutet: Formulare ausfüllen und Gespräche mit der Pflege und dem ärztlichen Team führen. Ist für denselben Tag ein Eingriff geplant, muss man meist sehr früh am Morgen da sein, so Michaela Pfeifer.

In aller Regel finden im Krankenhaus am Morgen die Visiten statt, gegen Nachmittag werde es dann in der Regel auf der Station ruhiger. Wichtig zu wissen: «Auf der Kinderstation ist es nachts trubeliger, weil wir ungefähr jede Stunde nach den Kindern schauen», sagt Pfeifer. Geweckt werden sie allerdings nur, wenn es notwendig ist.

Was kann den Aufenthalt erleichtern?

Je nach Klinik gibt es zum Beispiel Clowns, die die Kinder zum Aufmuntern und Ablenken im Zimmer besuchen. Mitunter begleiten pädagogische Fachkräfte wie Erzieher oder Lehrerinnen den Alltag im Krankenhaus.

Eine wichtige Hilfe ist Vertrautes von zu Hause: das gewohnte Ritual zum Einschlafen, ein Foto vom Haustier, für Ältere ihre Lieblingsmusik. «So verschwindet der Alltag nicht komplett aus dem Leben», sagt Dana Mundt Koordinatorin der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke).

Was Besuche angeht, sollten Eltern sich nach dem Kind richten: Hat es Lust darauf – oder will es lieber seine Ruhe haben? Ist vielleicht ein Videocall ein Kompromiss? Auch in anderen Bereichen kann es Kindern helfen, wenn sie so viel wie möglich selbst bestimmen können, sagt Mundt. «Man kann sein Kind zum Beispiel entscheiden lassen, ob es im Schlafanzug bleiben oder lieber Alltagskleidung anziehen möchte.»

Wie können Eltern das Kind gut begleiten und ihm Ängste nehmen?

Die Eltern haben eine wichtige Rolle: Sie sind erste Ansprechpartner für das Personal und für das Kind. «Die Eltern sind in alles eingebunden und können in aller Regel auch bei den Untersuchungen dabei sein», sagt Michaela Pfeifer. Ihre Erfahrung: «Je besser die Eltern informiert sind, desto besser geht es auch dem Kind.» Dana Mundt erklärt: «Die Kinder orientieren sich an den Eltern. Deshalb ist es wichtig, Ruhe und Zuversicht auszustrahlen.»

Und wie bereits erwähnt: dem Kind möglichst viel Selbstbestimmung ermöglichen. Je nach Alter kann man zum Beispiel absprechen, ob das Kind bei Untersuchungen und Co. vorab genau wissen möchte, was passiert oder lieber nicht.

Ebenfalls wichtig: Ängste nicht kleinreden. «Ist nicht schlimm» oder «Alles wird gut» mag zwar beruhigend gemeint sein, kann aber dafür sorgen, dass das Kind sich mit seinen Sorgen nicht ernst genommen fühlt. Besser ist es, darüber zu sprechen, was genau dem Kind Angst macht und zu betonen, dass man das gemeinsam durchsteht.

Aber: «Eltern müssen nicht perfekt funktionieren. Ein Krankenhausaufenthalt ist für die ganze Familie sehr, sehr anstrengend», sagt Dana Mundt. Deshalb ist es wichtig, auch den eigenen Akku im Blick zu behalten. Wenn Besuch da ist, kann der begleitende Elternteil diese Zeit nutzen, um selbst mal eine Pause zu machen.

Worauf kommt es nach dem Klinikaufenthalt an?

«Nach der Entlassung muss nicht gleich alles wieder laufen», sagt Dana Mundt. Es kann sein, dass das Kind zum Beispiel schlechter schläft, anhänglicher ist oder viel Redebedarf über den Krankenhausaufenthalt hat. «Dem sollte man Raum geben, zuhören und verlässlich für das Kind da sein.» Am besten auch das Personal in der Kita oder in der Schule mit ins Boot holen. Halten die Probleme länger an oder verschlimmern sich im Laufe der Zeit, kann eine Beratung hilfreich sein.