Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München gegen Portugal ihr 1.026 Länderspiel. In der Bilanz stehen 591 Siege, 214 Unentschieden und 220 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2303:1207.

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist die Partie in München sein 22. Spiel als Bundestrainer. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen stehen in der Bilanz. Seit acht Spielen ist die Nationalelf ungeschlagen. In den vergangenen 17 Partien gab es überhaupt nur eine Niederlage; das 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien im Viertelfinale der Heim-EM 2024 in Stuttgart. 47 Tore konnte Nagelsmann bislang bejubeln, 23 Mal trafen die Gegner.

Nations League: Das Halbfinale gegen Portugal ist das 25. Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nationenliga. Acht Siege, zwölf Unentschieden und vier Niederlagen gab es bisher. Übrigens sind alle drei bisherigen Gewinner der Nations League beim Final Four in Deutschland vertreten. Portugal war der Premierensieger 2019, Frankreich jubelte 2021 und Spanien 2023.

Portugal: Der direkte Vergleich gegen Portugals Auswahl um Topstar Cristiano Ronaldo spricht für Gastgeber Deutschland. Von den 19 Partien wurden elf gewonnen und nur drei verloren. Die letzte Niederlage liegt 25 Jahre zurück. Das 0:3 in Rotterdam besiegelte das Vorrunden-Aus bei der EM 2000. Das letzte Aufeinandertreffen fand ebenfalls in München statt. Bei der EM 2021 gewann das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppenphase mit 4:2. Für Deutschland trafen Kai Havertz und Robin Gosens, dazu kam zwei Eigentore der Portugiesen. Für diese trafen Ronaldo und Diogo Jota. Wegen der Corona-Pandemie durften damals nur 13.000 Zuschauer in die Allianz Arena.

Jubiläum: Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel. Der 30 Jahre alte Bayern-Profi debütierte am 29. Mai 2016 in Augsburg beim 1:3 im EM-Testspiel gegen die Slowakei. Sein einziger Titelgewinn war bislang der Confed-Cup-Sieg 2017 in Russland. Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.

Neulinge: Der Stuttgarter Angreifer Nick Woltemade (23) und Mittelfeldspieler Tom Bischof (19) von der TSG 1899 Hoffenheim sind die einzigen Akteure ohne Länderspiel im deutschen 24-Mann-Kader. Neben Joshua Kimmich stehen mehrere weitere Bayern-Profis vor runden Einsätzen. Leroy Sané könnte zum 70. Mal im Deutschland-Trikot auflaufen, Leon Goretzka zum 60. Mal und Serge Gnabry zum 50. Mal. Der 22 Jahre alte Leverkusener Florian Wirtz wiederum steht vor seinem 30. Länderspiel.

Torschützen: Serge Gnabry ist mit 22 Treffern der erfolgreichste Torschütze im DFB-Aufgebot. Dahinter folgt der im März ins Team zurückgekehrte Bayern-Kollege Leon Goretzka mit 15 Toren. Rückkehrer Niclas Füllkrug und Leroy Sané kommen mit jeweils 14 Toren ebenfalls noch auf eine zweistellige Trefferzahl.

Schiedsrichter: Slavko Vinčić leitete schon einige Länderspiele des DFB-Teams. Der 45-jährige Slowene war im laufenden Nations-League-Wettbewerb im vergangenen Oktober – ebenfalls in München – beim 1:0 gegen die Niederlande im Einsatz. Davor pfiff er im November 2023 das 0:2 des DFB-Teams in Wien gegen Österreich. Vinčić zeigte Leroy Sané damals die Rote Karte. Die Testspiel-Niederlage veranlasste Bundestrainer Nagelsmann zum großen personellen Umbruch vor der Heim-EM 2024.