Kiel verpasst in Überzahl den Heimsieg gegen Stuttgart

Kiel (dpa) – Aufsteiger Holstein Kiel hat den nächsten Punkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gesammelt. Die Norddeutschen blieben durch das 2:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal in dieser Saison in zwei Spielen nacheinander ungeschlagen, belegen mit jetzt 17 Punkten aber weiter den vorletzten Platz. Stuttgart dagegen wartet seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg.

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion traf Steven Skrzybski (30. und 46. Minute) doppelt für die Gastgeber. Jamie Leweling (15.) und Ermedin Demirovic (55.) erzielten die Tore für den VfB. Nach der Roten Karte gegen Leonidas Stergiou (53.) mussten die Gäste mehr als eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen. Zum Sieg ausnutzen konnten das die Kieler nicht.

Die Anhänger der Schleswig-Holsteiner hatten ihre Erwartungen an das Team von Trainer Marcel Rapp schon vor dem Anpfiff klar formuliert. Quer über die gesamte Fankurve war ein großes Transparent mit den Worten «Kampfgeist, Siegeswille, Verpflichtung» gespannt.

Stuttgart startet mit ungewohnter Dreierkette

Entsprechend engagiert gingen die Norddeutschen in die Partie. Die Defensive der Schwaben brachten sie aber zunächst nicht ernsthaft in Gefahr. VfB-Coach Sebastian Hoeneß hatte seine Innenverteidigung nach zahlreichen Verletzungs- und Krankheitsausfällen umbauen müssen. So spielte Angelo Stiller den zentralen Part in der ungewohnten Dreierkette. Flankiert wurde der Nationalspieler von Stergiou und Ramon Hendriks.

Gleich mit der ersten gefährlichen Offensivaktion ging Stuttgart in Führung. Enzo Millot steckte den Ball zu Leweling durch, der aus spitzem Winkel Holstein-Keeper Timon Weiner überwand. Aus einer Standardsituation heraus kam Holstein zum Ausgleich. David Zec verlängerte einen weiten Einwurf von Shuto Machino zu Skrzybski.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, ehe Skrzybski erneut zur Stelle war. Sein Distanzschuss aus mehr als 20 Metern Entfernung senkte sich über den unglücklich aussehenden VfB-Schlussmann Alexander Nübel hinweg ins Tor.

In Überzahl muss Kiel den Ausgleich hinnehmen

Mit der Roten Karte gegen Stergiou, der den durchbrechenden Skrzybski gefoult hatte, schien das Pendel endgültig in Richtung der Kieler auszuschlagen. Den anschließenden Machino-Freistoß parierte Nübel großartig. Umso überraschender kam Demirovic wenig später völlig frei im Holstein-Strafraum zum Ausgleichstreffer.

Kiel drängte auf den Siegtreffer, blieb aber im Abschluss zu harmlos. Die letzte Chance vergab Machino in der Nachspielzeit. So brachte der VfB das Unentschieden über die Zeit und konnte sich darüber freuen, zumindest einen Zähler im Rennen um die Europapokal-Teilnahme mit auf die Heimreise zu nehmen.