Kiel und Flensburg am 19. Dezember im Pokal-Viertelfinale

Die HBL setzt die Runde der besten acht Clubs im Pokal zeitgenau an. Der THW Kiel startet am 19. Dezember gegen Gummersbach. Danach tritt die SG Flensburg-Handewitt bei der MT Melsungen an.

Kiel/Flensburg (dpa/lno) – Die Handball-Bundesliga hat die Pokal-Viertelfinalspiele mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt zeitgenau angesetzt. Der Rekord-Pokalsieger aus Kiel empfängt am 19. Dezember um 19.00 Uhr den VfL Gummersbach. Eine Stunde später wird die Begegnung der Flensburger beim Bundesligaspitzenreiter MT Melsungen angepfiffen. Beide Spiele werden live beim Streamingdienst Dyn übertragen.

Im Anschluss an die Partie der SG werden die Halbfinals ausgelost. Das Final Four findet am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln statt. Einen Vorgeschmack auf das Viertelfinale bekommen die Kieler schon an diesem Freitag. Um 20.00 Uhr spielt der THW in der Bundesliga beim VfL. Die Flensburger haben am Samstag (19.00 Uhr) den TBV Lemgo Lippe zu Gast.