Berlin (dpa/tmn)- Der Stonic eine halbe Nummer zu klein? Und der Niro zu brav und zu bieder? Obwohl die Musik bei uns derzeit nirgends lauter spielt als bei den kompakten SUV, konnte sich Kia in dieser Klasse bislang wenig Gehör verschaffen. Doch damit soll es bald Schuss sein. Denn wenn im Sommer zu Preisen ab 34.190 Euro gegen Platzhirsche wie VW T-Roc oder Toyota C-HR der neue Seltos ins Rennen geht, will uns Kia etwas mehr K-Pop hören lassen.

Ein Freund der Familie

Dabei positionieren die Koreaner ihren Nachwuchsstar als Freund der Familie und bieten auf kleiner Fläche erstaunlich viel Platz und noch mehr Variabilität. Denn obwohl man bei 2,69 Metern Radstand hinten ohnehin schon ganz ordentlich sitzt, lässt sich die Rücklehne in der Neigung um 24 Grad verstellen und der Vordersitz auch vom Fond aus justieren. Und der Kofferraum reicht einer Familie mit 536 bis 1.511 Litern selbst für den Sommerurlaub.

Viele Extras an Bord

Dazu gibt’s eine üppige Komfortausstattung mit klimatisierten Sitzen in der ersten und Heizdrähten selbst in der zweiten Reihe, einem Panoramadach und elektrische Helfer für fast jeden Handgriff. Außerdem bauen die Koreaner ihr komplettes Assistenzpaket ein. Der Seltos hält deshalb nicht nur Abstand, Tempo und Spur oder warnt vor Querverkehr. Sondern beim Blinken schauen Kameras nach hinten und aus zu engen Parklücken rollt das SUV auf Knopfdruck auch, ohne dass jemand im Auto sitzt.

Klarer Auftritt mit kantigem Design

Genau wie BTS oder Blackpink pflegt auch der Seltos einen stylischen Auftritt und schmückt sich dabei mit den Attitüden der koreanischen Akku-Autos. Sein kantiges Design, die coole Lichtsignatur der LED-Leuchten an Bug und Heck und die Querspange im Gesicht machen ihn deshalb im Segment unverwechselbar und gaukeln den Kia-Kunden zugleich einen Elektroantrieb vor. Selbst im Cockpit kann man deshalb kaum Unterschiede zu den Stromern erkennen – wenn da nicht eine Tankuhr im großen Display wäre.

Denn genau wie in den Elektromodellen spannt sich ein breiter Bildschirm über die Hälfte des Armaturenbrettes. Es gibt eine hohe Mittelkonsole mit multifunktionalen Einsätzen. Bei aller Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz befeuerter Sprachsteuerung findet man noch immer erfreulich viele haptische Bedienelemente im Cockpit.

Unter der Haube im Hier und Heute

Dafür sind beim Fahren alle Fragen geklärt. Nicht nur, weil der Bordcomputer über 700 Kilometer Reichweite anzeigt. Sondern vor allem, weil beim Anlassen der kernige Sound eines klassischen 1,6 Liter ertönt. Der Vierzylinder leistet dank eines Turbos solide 132 kW/180 PS, geht mit bis zu 265 Nm zur Sache und bringt den Seltos flott in Fahrt.

Feinfühlig dirigiert von einer siebenstufigen Doppelkupplungsautomatik, beschleunigt er im besten Fall in 8,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und dann bis maximal 208 km/h. Und wer die Sache mit dem SUV ernst nimmt, der kann damit sogar ins Gelände. Denn Kia hat nicht nur unterschiedliche Fahrprofile für unterschiedliche Untergründe programmiert, sondern bietet den Seltos als einen der wenigen im Segment für 2.000 Euro Aufpreis auch mit Allradantrieb an.

Lieber zur Kita als auf die Überholspur

Wie es sich für einen Familienfreund gehört, ist der Seltos aber eher auf Alltag programmiert als auf Abenteuer. Die Federung hat deshalb eine entspannte Abstimmung, die sich selbst von den allfälligen Temposchwellen in und um Seoul nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Bremsen verzögern zuverlässig, aber ohne Nickreflex. Und die Lenkung will eher das Rangieren erleichtern, als einem zum sportlichen Kurvenräubern zu animieren. Damit eignet sich der Seltos perfekt für den Pendelverkehr zwischen Kita und Supermarkt, überlässt die Überholspur aber bereitwillig der Konkurrenz.

Als Hybrid flirtet er mit der Generation E

Zwar ist der Seltos damit ein SUV der alten Schule, verschießt sich aber nicht vollends der neuen Zeit. Denn wie in dieser Klasse bislang nur den Toyota C-HR, den Renault Captur und später im Jahr auch den VW T-Roc gibt es den Kia nach der Sommerpause auch mit Hybrid.

Dann ist der Seltos entweder 113 kW/154 PS oder 130 kW/178 PS stark. Und statt mit konventionellem Allrad wird er auf Wunsch erstmals mit elektrischer Hinterachse ausgestattet. Ein Pufferakku von kaum 2 kWh ermöglicht immerhin elektrische Kurzstrecken und einen erfreulich leisen Stadtverkehr.

Außerdem sinkt damit natürlich der Normverbrauch, wenngleich Kia den noch nicht zertifiziert hat. Und es gibt ein Extra, das man sonst nur vom reinen E-Auto kennt: Der Akku lässt sich für Laptop & Co auch von außen anzapfen und wird zur Powerbank.

Fazit: Dieser Koreaner ist hitverdächtig

Zuletzt haben die Koreaner vor allem mit ihren Elektroautos von sich reden gemacht und in der alten Verbrennerwelt anscheinend an Fahrt verloren. Aber mit dem Seltos melden sie sich wieder im Hier und Heute zurück.

Auffällig gezeichnet, smart ausgestattet und im Alltag variabel, wird er zur attraktiven Alternative für Platzhirsche wie dem VW T-Roc oder dem Toyota C-HR.



Datenblatt: Kia Seltos



Motor und Antrieb: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1.598 ccm Max. Leistung: 132 kW/180 PS Max. Drehmoment: 265 Nm Antrieb: Allradantrieb Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplung

Maße und Gewichte Länge: 4.430 mm Breite: 1.830 mm Höhe: 1.610 mm Radstand: 2.690 mm Leergewicht: 1.665 kg Zuladung: 490 kg Kofferraumvolumen: 536-1.511 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,0 s Durchschnittsverbrauch: 7,5 l/100 km Reichweite: 670 km CO2-Emission: 169 g/km Kraftstoff: Super

Kosten: Basispreis des Kia Seltos: 34.190 Euro Grundpreis des Kia Seltos AWD: 38.190 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 180 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: 7 Airbags, Frontkollisionswarner, adaptiver Tempomat Komfort: Klimaautomatik, Touchscreen-Navigation, Lenkradheizung