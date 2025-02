Khedira rät Bayern: Neuer Kimmich-Vertrag unabdingbar

Stuttgart (dpa) – Ex-Weltmeister Sami Khedira hält den Verbleib von Nationalspieler Joshua Kimmich aus Sicht des FC Bayern für «unabdingbar». Der 37 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi betonte als Experte des Streamingdienstes DAZN vor dem Bundesliga-Topspiel am Freitagabend zwischen dem VfB Stuttgart und dem Rekordmeister: «Bayern München braucht Joshua Kimmich.»

Und zwar als Spieler, «aber noch wichtiger als Persönlichkeit, als Führungsperson, weil Du wirst Manuel Neuer verlieren in den kommenden ein, zwei Jahren. Du wirst Thomas Müller verlieren in den kommenden ein, zwei Jahren», erklärte Khedira. Wer führe dann die Bayern-Mannschaft an?, fragte er und ergänzte: «Es ist dann kein deutscher Nationalspieler mehr da, der die Führungsposition einnehmen kann.»

Khedira: Musiala und Wirtz sind Künstler, die geführt werden müssen

Die «Bild» und andere Medien hatten tags zuvor berichtet, dass die Bayern ihre Vertragsofferte an Kimmich zurückgezogen haben. Damit hätten die Münchner nach monatelangen Gesprächen auf das anhaltende Zögern des 30 Jahre alten Nationalmannschaftskapitäns reagiert, hieß es.

Dem Defensivspieler sei zu Wochenbeginn mitgeteilt worden, dass ein Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags nicht mehr gültig sei. Offizielle Stellungnahmen zu den Berichten gibt es weder von den Bayern noch von Kimmich, der verletzt gegen Stuttgart fehlte, auch nicht vor der Partie des Bundesliga-Spitzenreiters in Stuttgart.

Khedira ergänzte: «Und ja, jetzt kommen sie und sagen, wir haben doch (Jamal) Musiala und wir haben (Florian) Wirtz (Anmerkung: Er ist bei Bayer Leverkusen derzeit unter Vertrag), aber diese zwei Spieler sind Individualisten. Das sind Künstler, die müssen geführt werden.» Deswegen sehe er eine Verlängerung mit Kimmich als unabdingbar an.