Die Wechselsaison der Kfz-Versicherungen läuft auf Hochtouren. Wer wechselt, spart, lautet oft die Devise. Doch auch wer das nicht will, kann die bestehende Police unter Umständen günstiger machen.

Berlin (dpa/tmn) – Der Beitrag für die Kfz-Versicherung ist zu hoch? Wer nicht unbedingt wechseln will, für den kann es sich in einem solchen Fall rechnen, den Vertrag beim bestehenden Versicherer auf den Prüfstand zu stellen. «Schon mit Vertragsanpassungen ist es oft möglich, jede Menge Geld zu sparen», sagt Hermann-Josef Tenhagen vom Ratgeberportal Finanztip.

Großes Sparpotenzial steckt etwa in der Frage, wie viele Personen ein Fahrzeug als Fahrer nutzen. Eine aktuelle Untersuchung von Finanztip ergab, dass ein 18-jähriges Familienmitglied als zusätzlicher Fahrer einen Beitragsaufschlag von durchschnittlich 120 Prozent verursacht. Wer also bei der bestehenden Versicherung den Fahrerkreis verringert, weil das einst 18-jährige Kind älter geworden ist und das elterliche Fahrzeug nicht mehr nutzt, kann laut Tenhagen viel Geld sparen.

Auch die Vereinbarung einer Werkstattbindung kann den Beitrag senken – der Untersuchung zufolge sind das im Schnitt zwölf Prozent des Gesamtbeitrags. «Konkret bedeutet das, dass eine vom Versicherer vorgegebene Werkstatt Kaskoschäden repariert», so Hermann-Josef Tenhagen.

Mehr auf einmal zu bezahlen, kann sich lohnen

Weitere Tipps gefällig? Wer weniger Geld für die Kfz-Versicherung ausgeben möchte, kann auch die Selbstbeteiligung erhöhen. «Zudem ist es weitaus günstiger, den Betrag für die Autoversicherung einmal im Jahr zu bezahlen – und nicht monatlich oder halbjährlich», sagt Tenhagen.

Und: Alle, die feststellen, dass sie weit weniger Kilometer im Jahr zurücklegen als im Vertrag angegeben, sollten ihrem Versicherer das schriftlich mitteilen. Dadurch ist Tenhagen zufolge oft eine Beitragssenkung von bis zu 20 Prozent möglich. Die Kilometerleistung lässt sich oft noch rückwirkend fürs laufende Jahr anpassen.