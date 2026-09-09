Teurer, billiger oder unverändert? Neue Regionalklassen sorgen 2027 bei der Kfz-Haftpflicht für Änderungen. In welchen Regionen die Schadenbilanzen besonders auffallen.

Berlin (dpa/tmn) – Für knapp jeden vierten Versicherten (23,5 Prozent) ändert sich für 2027 in der Kfz-Haftpflicht die Regionalklasse. Das teilte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) mit.

So können sich knapp 5,2 Millionen Autofahrer in 63 Bezirken über bessere Regionalklassen freuen

Aber rund 4,8 Millionen Autofahrer in 46 Bezirken werden heraufgestuft.

Für die meisten Autohalter bleibt alles beim Alten: Denn bei mehr als 32 Millionen von ihnen in den 304 weiteren Bezirken gelten die Klassen des Vorjahres.

Grundlage der jährlichen Berechnung ist, wo die meisten oder teuersten Schäden entstehen. Demnach haben beispielsweise die Zulassungsbezirke Elbe-Elster und Prignitz in Brandenburg, Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz und Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen besonders gute Schadenbilanzen – und entsprechend günstigere Einstufungen.

Der Bezirk Elbe-Elster in Brandenburg kann sich wie im Vorjahr über die bundesweit beste Schadenbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung freuen. Hier liegen die Schäden rund 33 Prozent niedriger als im Durchschnitt.

Hohe Regionalklassen gibt es oft in Ballungsräumen. «Besonders Großstädte schneiden häufig schlechter ab als ländliche Regionen», äußert sich GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Die schlechteste Bilanz hat demnach wie im Vorjahr Offenbach, jedoch dicht gefolgt von Gelsenkirchen und Berlin. Hier liegen die Schäden um bis zu 39 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Neue Klassen gibt es auch in der Voll- und Teilkaskoversicherung

Neue Regionalklassen gelten künftig auch für die Voll- und Teilkaskoversicherung. Insgesamt ändert sich aber nur wenig. So kommen hier 2,4 Millionen Kaskoversicherte in niedrigere und ebenfalls etwa 2,4 Millionen in höhere Klassen, erläutert der GDV. Für die meisten der 38 Millionen Kaskoversicherten ändert sich wiederum nichts. So bleiben für rund 33 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherten die alten Klassen relevant. Das sind fast 87 Prozent.

Grundsätzlich gilt:

Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist das für den Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern bestimmt wird.

Maßgeblich ist für die Regionalklasse der Wohnort des Halters – und nicht, wo ein Schaden entstanden ist.

Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungen unverbindlich. Sie kann ab sofort bei Neuverträgen und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden, teilte der GDV mit.