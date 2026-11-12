Jetzt eine Kfz-Versicherung fürs Auto bei einem neuen Anbieter abschließen? Warum sich das oft lohnt und wie der Wechsel sicher gelingt.

Berlin/München (dpa/tmn) – Immer wieder heißt es: Mit einem regelmäßigen Wechsel der Kfz-Versicherung lässt sich viel Geld sparen. Daher ziehen viele zum Stichtag 30. November einen solchen Anbieterwechsel in Erwägung.

Doch bevor dieser Schritt erfolgt, müssen Wechselwillige sich erst einmal schlaumachen und vergleichen, vergleichen und noch einmal vergleichen. Wobei sich nicht wenige fragen: Wo und wie kann ich Leistungen und Preise von mehreren Anbietern vergleichen, um die für mich beste Police zu finden? Und wie vermeide ich es, etwas falsch zu machen?

Was fürs Vergleichen nötig ist

Das Vergleichen ist bequem online möglich – nämlich auf großen Portalen wie Check24, Verivox oder Tarifcheck.de. Dafür benötigen Wechselwillige laut dem Ratgeberportal Finanztip diese Unterlagen:

Führerschein

Zulassungsbestätigung Teil I (für Herstellerschlüsselnummer, Typennummer und Datum der Erstzulassung)

Die letzte Beitragsrechnung der aktuellen Kfz-Versicherung (um Schadenfreiheitsklasse und bisherigen Beitrag abzulesen)

Kilometerstand des Autos

«Entscheidend ist beim Vergleichen, die konkreten Versicherungsleistungen und Vertragsbedingungen gegenüberzustellen – und nicht nur auf die Jahresprämie zu achten», sagt Christiane Hähnel vom ADAC in München. Ein günstigerer Beitrag bedeute nicht automatisch, dass der neue Tarif gleichwertigen Versicherungsschutz bietet.

Der ADAC warnt vor allem vor günstigen Tarifen, bei denen Ausschlussklauseln oder ungünstigere Rückstufungsregeln nach einem Schaden zu erheblichen Mehrkosten führen können.

Welche Mindestkriterien in allen Angeboten identisch sein müssen

Um zu einem aussagekräftigen Vergleich zu kommen, müssen bestimmte Mindestkriterien in allen Angeboten identisch sein. Dazu zählen laut ADAC:

Jährliche Fahrleistung: Hier geht es darum zu schätzen, wie viele Kilometer man pro Jahr fährt – zum Beispiel 10.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer.

Deckungssumme bei der Haftpflicht: Die Kfz-Haftpflicht sollte 100 Millionen Euro pauschale Deckung bieten.

Grobe Fahrlässigkeit: In jedem Tarif muss der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit enthalten sein. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel ein Stoppschild übersieht und daraufhin einen Unfall verursacht.

Neupreisentschädigung: Bei Neuwagen prüfen, wie lange nach Erstzulassung nach Totalschaden oder Diebstahl der Neupreis erstattet wird.

Kaufpreisentschädigung: Bei Gebrauchtwagen checken, ob und wie lange die Versicherung den tatsächlich gezahlten Kaufpreis statt des niedrigeren Wiederbeschaffungswertes erstattet.

Marderfolgeschäden: Nicht nur für den unmittelbaren Bissschaden sollte die Versicherung aufkommen, sondern auch für Folgeschäden – etwa am Motor durch beschädigte Kühlschläuche. Zu achten ist vor allem auf die Höhe von Entschädigungsgrenzen.

Wildschäden: Sind ausschließlich Zusammenstöße mit Haarwild (alle Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen) oder Tiere aller Art (auch Vögel und Hunde) versichert?

Freie Werkstattwahl: Hier ist zu prüfen, ob die versicherte Person die Werkstatt frei wählen kann oder ob eine Werkstattbindung besteht. Letzteres kann Beiträge reduzieren, aber die Wahlfreiheit einschränken.

Selbstbeteiligung: Die Selbstbeteiligung in Teil- oder Vollkasko muss identisch sein, damit die Beiträge sinnvoll vergleichbar sind.

Schadenfreiheitsrabatt: Wechselwillige sollten die Rückstufungstabellen vergleichen: Wie stark steigt der Beitrag nach einem Schaden? Gibt es Rabattschutz und welche Bedingungen gelten?

Welche Angaben besonders sorgfältig einzutragen sind

Zum einen gilt, die geschätzte Kilometerleistung pro Jahr realistisch anzugeben. Niedrige Fahrleistungen tragen dazu bei, dass die Jahresprämie günstig ausfällt. «Wer jedoch zu wenige Kilometer angibt, um zu sparen, muss im Schadensfall mit Vertragsstrafen oder rückwirkenden Beitragsnachforderungen rechnen», sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip.

Zum anderen ist es laut Tenhagen wichtig, die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) richtig aus der letzten Abrechnung des aktuellen Versicherers zu übernehmen. Die Versicherer gleichen die Schadensmeldungen über das sogenannte Versichererwechselbescheinigungsverfahren (VWB-Verfahren) direkt mit dem Vorversicherer ab.

«Vergessene» Unfälle erhöhen den Beitrag laut Tenhagen dann nachträglich und man hat beim Vergleich in der teureren Schadenfreiheitsklasse vielleicht einen besseren Anbieter verpasst. Die Korrektur erfolgt automatisch, sobald die neue Versicherung die elektronische Rückmeldung erhalten hat. «Dadurch steigt der Beitrag meist deutlich an», so Tenhagen.

Zudem könnte der neue Versicherer bewusst falsche Angaben im Antrag schlimmstenfalls als vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung werten. «Das kann den Versicherungsschutz gefährden», sagt Tenhagen. Der Vertrag ist dann ungültig und bereits gezahlte Beiträge werden nicht erstattet.

Was hinsichtlich der Schadensfreiheitsklasse zu beachten ist

Bei einem Wechsel der Kfz-Versicherung ist zu beachten, dass je nach Anbieter mit den Schadenfreiheitsklassen unterschiedliche Rabatte verbunden sind. Darauf weist Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hin.

Sie empfiehlt Wechselwilligen zu prüfen, ob bereits gesammelte Schadenfreiheitsklassen zum neuen Anbieter mitgenommen werden können. «Unternehmensgebundene Sondereinstufungen können grundsätzlich nicht übertragen werden», so Käfer-Rohrbach. Das gilt auch für Sondereinstufungen, die entstanden sind, weil eine versicherte Person nach einem Schaden den Rabattschutz in Anspruch genommen hat.

Und: Die Anzahl der Schadenfreiheitsklassen, die nach einem Schaden zurückgestuft werden, kann sich ebenfalls von Anbieter zu Anbieter unterscheiden, wie Käfer-Rohrbach sagt.

Wann ein Versicherungsvertrag verbindlich abgeschlossen ist

Sobald der neue Versicherer die Annahme eines Antrags auf Versicherungsschutz schriftlich erklärt, ist der Vertrag laut ADAC grundsätzlich geschlossen. «Die Annahme kann beispielsweise durch eine ausdrückliche Bestätigung oder die Übersendung des Versicherungsscheins erfolgen», sagt ADAC-Sprecherin Hähnel.

Ihr zufolge dokumentiert der Versicherungsschein den Vertrag, ist aber nicht in jedem Fall Voraussetzung für dessen Zustandekommen. «Je nach Online-Abschlussverfahren kann der Vertrag bereits vorher verbindlich geschlossen sein», so Hähnel.

Zu unterscheiden sind auch der Vertragsabschluss und der Beginn des Versicherungsschutzes. «Ein heute geschlossener Vertrag kann beispielsweise erst am 1. Januar des Folgejahres Versicherungsschutz bieten», sagt Hähnel.

Sie empfiehlt, sämtliche Angebotsunterlagen und Vertragsbedingungen zu speichern. Mündliche Zusagen zu bestimmten Leistungen sollte man sich ausdrücklich in Textform bestätigen lassen.

Und nicht zuletzt: Den bisherigen Vertrag erst kündigen, wenn der neue Versicherer den Antrag angenommen hat. «Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Versicherer Anträge auf Teil- oder Vollkaskoversicherung ablehnen können», so Hähnel.