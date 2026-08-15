Vor gut einem Jahr verletzt sich Helen Kevric schwer. Nun krönt die Stuttgarterin in Zagreb ihr internationales Comeback mit Stufenbarren-Gold.

Zagreb (dpa) – Helen Kevric hat ein glanzvolles Comeback auf der internationalen Turn-Bühne gefeiert. Rund 15 Monate nach ihrer schweren Knieverletzung gewann die 18 Jahre alte Stuttgarterin bei den Europameisterschaften in Zagreb Gold am Stufenbarren. Für ihren tadellosen Vortrag erhielt die deutsche Meisterin 14,500 Punkte an ihrem Spezialgerät und krönte sich zur ersten deutschen Stufenbarren-Europameisterin seit Elisabeth Seitz 2022 in München.

Bei der Heim-EM im vorigen Jahr in Leipzig hatte Kevric sich schwer am linken Knie verletzt und erst bei den deutschen Meisterschaften jüngst in Hannover ihr Comeback bei Titelkämpfen gegeben. Zweite hinter der Olympia-Sechsten wurde Elisa Iorio aus Italien (14,333) vor deren Landsfrau Giulia Perotti (14,233).