Keller-Ausbau: Planung Fachleuten überlassen

Wer den Keller seines Hauses ausbauen oder energetisch sanieren will, sollte das besser zusammen mit Fachleuten erledigen. Einfach drauflosbauen, kann ungeahnte Folgen haben.

Rothenburg/Freiburg (dpa/tmn) – Soll nur die Kellerdecke gedämmt werden, können das handwerklich begabte Hauseigentümer meist selbst erledigen. Anders sieht es aus, wenn man beheizte Kellerräume energetisch sanieren oder zu Wohnraum ausbauen möchte.

«Um Fehler zu vermeiden, sollte man zwingend eine Fachfirma mit der Planung und der Sanierung beauftragen», rät Diplom-Ingenieur Klaus-Jürgen Edelhäuser, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Denn werden die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt, drohen schlimmstenfalls Bauschäden, Schimmel und mehr.

In vielen Fällen lassen sich solche Baumaßnahmen mit staatlichen Fördermaßnahmen teilfinanzieren. Das gilt sowohl für die Energieberatung als auch für die Baumaßnahmen. Um Förderungen zu erhalten, ist es wichtig, den Antrag frühzeitig stellen – und zwar bevor man Auf­träge an Bau­unter­nehmen und Hand­werks­betriebe ver­gibt. Aufträge rund um die Planung können Bauherren laut KfW aber schon vor dem An­trag vergeben, etwa an Architek­ten oder Experten für Energieeffizienz.