Keine Trainer-Diskussion in Kiel nach Pleite auf St. Pauli

Kiel (dpa) – Auch nach nur fünf Punkten und 31 Gegentoren gibt es bei Bundesliga-Neuling Holstein Kiel keine Trainerdiskussion. Chefcoach Marcel Rapp hat nach dem 1:3 im Aufsteigerduell beim FC St. Pauli weiter das Vertrauen der Vereinsführung. «Wir stehen alle so dicht zusammen, da passt kein Blatt Papier dazwischen», sagte Sportchef Carsten Wehlmann den «Kieler Nachrichten».

Den Trainer will der 52-Jährige nach den ersten zwölf Bundesligaspielen der Vereinsgeschichte nicht infrage stellen. «Das ist so weit weg, deswegen sind wir auch ein anderer Club als die anderen», sagte Wehlmann und betonte, dass die üblichen Mechanismen des Fußballgeschäfts bei den «Störchen» nicht greifen würden.

«Wir müssen weitermachen, positiv bleiben alle zusammen», sagte Holstein-Kapitän Lewis Holtby. «Jede Niederlage, die dazu kommt, ist nicht einfacher zu verdauen», sagte Trainer Rapp. «Aber es sind noch einige Spiele zu spielen. Die Fans sind stolz auf uns, dass wir in der Liga sind. Sie erkennen an, was die Mannschaft leistet.» Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) warten die kriselnden Leipziger auf Kiel.