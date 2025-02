Keine Party für Herbert - MBC gewinnt Basketball-Pokal

Weißenfels (dpa) - Der Syntainics MBC hat zum ersten Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen. Das Team aus Weißenfels nutzte beim Top Four seinen Heimvorteil und siegte im Finale gegen die Bamberg Baskets mit 97:87 (50:39).

Im Halbfinale hatte sich der MBC völlig überraschend gegen Topfavorit Bayern München mit 95:93 durchgesetzt und damit den Traum der Bayern von der Titelverteidigung jäh beendet. Bamberg hatte im zweiten Halbfinale die Skyliners Frankfurt mit 76:63 besiegt. Im Finale verpassten die Franken ihren insgesamt siebten Pokalsieg.

Für den MBC ist es der größte Erfolg nach dem Triumph im Europe Cup vor 21 Jahren. Im Endspiel hatten die Gastgeber die Partie von Anfang an sicher im Griff. Angeführt von Martin Breunig, der schon gegen die Bayern den entscheidenden Wurf verwandelt und damit für die Sensation gesorgt hatte, lag der MBC stets vorn. Bamberg unterliefen viel zu viele leichte Fehler.

«Das ist unglaublich. Ich hätte das nicht für möglich gehalten», bekannte MBC-Macher Martin Geissler im MDR. «Die ganze Basketball-Region kann stolz sein», sagte Geissler. «Unfassbar, dass wir der erste ostdeutsche Club mit einem nationalen Titel sind.»

Bayern scheiden überraschend aus

«Das war definitiv zu wenig heute», sagte Münchens Center Johannes Voigtmann nach der Halbfinal-Pleite bei Dyn. «Wir haben unser erstes Saisonziel verfehlt. Jetzt haben wir noch zwei weitere», sagte Voigtmann mit Blick auf die deutsche Meisterschaft und das Erreichen der Playoffs in der Euroleague. Schon in der Bundesliga hatten die Bayern in Weißenfels verloren.

Statt seinen 66. Geburtstag mit dem Pokal in der Hand in Weißenfels zu feiern, reiste Trainer Gordon Herbert mit seinen entthronten Bayern noch am Samstagabend zurück nach München. «Ich habe keine Pläne», sagte der Weltmeistercoach mit Blick auf seinen Ehrentag. «Der Pokal war eines unserer Saisonziele. Es ist bitter, dass wir dieses Ziel streichen müssen.» Nach der Länderspielpause wollen die Bayern nun in der Bundesliga und der Euroleague durchstarten.

MBC von Anfang an heiß

«Wir wollen jetzt alles», hatte Weißenfels Breunig nach dem Halbfinal-Coup gegen die Bayern gesagt. Und die Gastgeber starteten furios. Angetrieben von den eigenen Anhängern in der kleinen Stadthalle wuchs der MBC über sich hinaus.

«Dafür hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt», hatte Weißenfels Geschäftsführer Martin Geissler bereits nach der Überraschung gegen die Bayern gesagt. Und der Macher des MBC, der das Top Four unter großen Anstrengungen in die Kleinstadt vor den Toren Leipzigs geholt hatte, wurde im Endspiel endgültig belohnt.

Nicht einmal geriet sein Team in Rückstand. Auch als Bamberg im Schlussviertel noch einmal verkürzte, behielt der MBC die Nerven. Der Rest war grenzenloser Jubel.