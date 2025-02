Keine Lebensgefahr mehr nach Schüssen am Bielefelder Gericht

Nach den Schüssen vor dem Landgericht Bielefeld sind die vier Verletzten auf dem Weg der Besserung. Keiner von ihnen schwebt laut Polizei noch in akuter Lebensgefahr.

Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts Bielefeld schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr. Alle vier Personen, die bei der Tat verletzt worden waren, seien auf dem Weg der Besserung, sagte eine Polizeisprecherin.

Am Mittwoch waren unmittelbar nach dem Prozess um den Mord an dem Profiboxer Besar Nimani Schüsse in der Nähe des Gerichtsgebäudes gefallen. Dabei wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vier Männer im Alter von 63 bis 23 Jahren verletzt. Einige der Opfer sind Angehörige oder Nahestehende des 34-jährigen Angeklagten, der als mutmaßlicher Mörder des Boxers vor Gericht steht.

Ein Tatverdächtiger hatte sich in der Nacht zum Freitag der Polizei gestellt. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.