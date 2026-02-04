American Football
Keine ICE-Beamten beim Super Bowl
Landesweit findet in den USA Proteste gegen die Einwanderungsbehörde ICE statt. Dem Super Bowl werden die Beamten fernbleiben, stellte die NFL nun klar.

Santa Clara (dpa) – Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. Das teilte die Sicherheitschefin der Football-Liga NFL, Cathy Lanier, nach einer Besprechung mit. «Es gibt keine geplanten ICE-Maßnahmen. Davon sind wir überzeugt», sagte Lanier. Die Anzahl der Bundesbeamten vor Ort werde der der vergangenen Super Bowls entsprechen.

Im Oktober hatte ein Berater von Heimatschutzministerin Kristi Noem suggeriert, ICE-Beamte würden auch beim Super Bowl im Einsatz sein. Gegen die Behörde gibt es nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis derzeit landesweit Proteste.

