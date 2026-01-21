Nicht nur Wasser kann bei winterlichen Temperaturen frieren, sondern auch Abfälle. Dann wird es für die Müllabfuhr schwierig, die Tonnen zu leeren. Was Sie beim Wegwerfen beachten können.

Cuxhaven/ Halle (dpa/tmn) – Wenn der Inhalt der Mülltonne gefroren ist, kann dies zu Problemen führen – im schlimmsten Fall kann die Müllabfuhr die Tonne dann nur teilweise oder gar nicht leeren. Darauf weist pünktlich zum neuen Kälteeinbruch die Abfallberatung der Stadt Halle (Saale) hin. Die Entsorgungsspezialisten geben diese Tipps, die auch im Rest des Landes funktionieren:

Organische Abfälle in den Biotonnen sowie die Restmülltonnen sind besonders betroffen, weil der Wassergehalt hoch ist. Feuchte Bioabfälle wie Kaffeefilter, Kaffeepads oder Teebeutel also am besten vor dem Entsorgen abtropfen lassen und in Zeitungspapier einschlagen.

Die Abfälle in der Tonne nicht zusammendrücken – sonst kann das Entleeren auch ohne Frost schwierig werden.

Es kann helfen, Küchenabfälle mit Ästen zu vermischen.

Da Laub besonders schnell an der Tonne festfriert, sollte man es besser zum Recyclinghof und zu einer Kompostieranlage bringen.

Eine saubere Tonne ist eine glückliche Tonne – und eher eisfrei

Auch die Mülltonne selbst kann man auf kalte Tage vorbereiten. Die Tonne sollte möglichst sauber und trocken sein, so der Rat der Abfallwirtschaft der Stadt Cuxhaven. Legt man die Tonne direkt nach der Entleerung am Boden mit einer Lage zerknülltem Zeitungspapier oder mit Eierkartons aus, lässt sie sich leichter ausleeren.

Wenn möglich, sollte man die Mülltonne zudem witterungsgeschützt aufstellen – etwa in der Garage oder an der Hauswand unter dem Dach, empfiehlt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Und noch was: Die Tonne sollte nicht überfüllt sein. Denn wenn der Decken nicht richtig geschlossen ist, kann Regen oder Schnee eindringen – und das kann zum Festfrieren der Abfälle beitragen.

Und wenn der Inhalt doch festfriert?

Sollte man dennoch feststellen, dass der Abfall im Inneren festfriert, helfen diese beiden Tricks:

Die Tonne, wenn möglich, kurz vor der Leerung an einen wärmeren Ort zum Auftauen bringen.

Ansonsten hilft ein Spaten: Damit kann man kurz vor dem Entleeren vorsichtig an den Innenwänden der Tonne entlangfahren, um so die Abfälle zu lösen.

Dabei aber mit Gefühl vorgehen, damit nicht die Tonne nicht beschädigt wird – denn bei der Kälte kann der Kunststoff der Tonne spröde werden.