Personalisierte oder verderbliche Ware aus dem Netz lässt sich oft nicht zurückgeben. Ist sie beschädigt oder funktioniert nicht, muss der Händler trotzdem reagieren – welche Rechte haben Käufer?

Kiel/Kehl (dpa/tmn) – Für online bestellte Ware gilt in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Gefällt die Ware nicht, passt sie nicht oder entspricht sie einfach nicht den Erwartungen, kann sie ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Für bestimmte Produkte, etwa personalisierte oder schnell verderbliche, gilt allerdings eine Ausnahme: bei ihnen greift kein Widerrufsrecht.

Doch auch wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich in diesen Fällen nicht aufs Widerrufsrecht berufen können: Sind gelieferte Waren nicht mangelfrei – etwa weil sie beschädigt sind, nicht funktionieren oder nicht der vereinbarten Beschaffenheit entsprechen – können sich Kundinnen und Kunden auf ihr Gewährleistungsrecht verlassen.

Nacherfüllung fehlgeschlagen? Geld zurück!

Dann können Kundinnen und Kunden grundsätzlich Nacherfüllung verlangen, erklärt Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. «Sie haben dabei im Regelfall die Wahl zwischen Reparatur und Ersatzlieferung.» Dafür sollten sie den Händler kontaktieren und das weitere Vorgehen mit diesem besprechen.

«Schlägt die Nacherfüllung fehl oder wird sie verweigert, können Verbraucher unter anderem den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten», so Verbraucherschützerin Reinhardt weiter. Bei einem wirksamen Rücktritt erhalten Betroffene bei Rückgabe der Ware ihr Geld zurück.

Übrigens: Auch wenn manche Produkte vom Widerrufsrecht ausgenommen sind: Händlern steht es frei, ein freiwilliges Umtausch- oder Rückgaberecht einzuräumen. «Ob und unter welchen Bedingungen sie dies tun, liegt im Ermessen des Händlers», sagt Katrin Reinhardt. Wer also mit einer Bestellung, die vom Widerrufsrecht ausgenommen ist, unzufrieden ist, aber keinen Mangel feststellen kann, der eine Rücksendung rechtfertigen würde, kann auch mal einen Blick ins Kleingedruckte werfen.