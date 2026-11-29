Zum Abschluss in Finnland verhindern zu viele Schießfehler bessere Platzierungen. Am nächsten an die vorderen Plätze kommt Janina Hettich-Walz heran.

Kontiolahti (dpa) – Deutschlands Biathletinnen sind zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison nach zu vielen Schießfehlern ohne Topresultat geblieben. Im Sprint im finnischen Kontiolahti belegte Janina Hettich-Walz als beste DSV-Skijägerin den 13. Rang. Die 30-Jährige verfehlte ausgerechnet ihren letzten Schuss und hatte im Ziel nach einer Strafrunde 34,1 Sekunden Rückstand auf Siegerin Elvira Öberg aus Schweden (1 Fehler). Platz zwei nach 7,5 Kilometern erkämpfte sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet (1) vor Kamila Zuk (0) aus Polen.

Hettich-Walz (1) hatte am Samstag mit der deutschen Mixed-Staffel noch den dritten Platz belegt. Allerdings leistete sie sich dabei zwei Strafrunden. Einen Tag später zeigte sich die Mutter einer Tochter am Schießstand zwar deutlich verbessert, blieb aber nicht fehlerfrei.

Defekte Waffe bei Tannheimer

Auch ihre Teamkolleginnen hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun und kamen allesamt nicht ohne Strafrunde durch. Julia Kink (2 Fehler), Julia Tannheimer (3), Vanessa Voigt (2), Marlene Fichtner (2) und Anna Weidel (1) platzierten sich außerhalb der ersten 20 Ränge.

Tannheimer wurde dabei auch noch von einem Defekt an ihrer Waffe verunsichert. Kurz vor dem Start brach der Schlagbolzen im Gewehr, dieser musste noch schnell ausgetauscht werden. «Mich hat das einfach zu sehr gestresst», sagte die 21-Jährige in der ARD.