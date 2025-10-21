Ski-Ass Hirscher wollte in Sölden aus einer langen Verletzungspause zurückkommen. Daraus wird aber doch nichts.

Sölden (dpa) – Ski-Star Marcel Hirscher muss auf sein Comeback beim alpinen Saisonauftakt in Sölden verzichten. Der einstige österreichische Seriensieger im Gesamtweltcup, der inzwischen für die Niederlande antritt, hatte nach einem Kreuzbandriss vom Dezember 2024 eigentlich beim Riesenslalom am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zurückkehren wollen.

Weil er zuletzt aber zwei Wochen krank gewesen sei, lasse der 36-Jährige Sölden noch aus. Das kündigte Patrick Riml von Hirschers Sponsor Red Bull im Sender ServusTV an.

Die Reha nach der schweren Verletzung sei aber gut verlaufen, berichtete Riml. Hirscher – achtmaliger Gesamtweltcupsieger, zweimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister – hatte im Herbst 2024 nach fünf Jahren Pause sein erstes Comeback gegeben. Wenige Wochen später aber riss er sich im Training das Kreuzband und fiel für den Rest des Winters aus.

Nächste Chance in Finnland

Trotz der Verletzung wollte er seine Laufbahn aber nicht endgültig beenden und es in der Olympia-Saison 2025/26 noch mal versuchen. Sein zweites Comeback soll nun am 16. November gelingen: Dann steht nach dem traditionellen Auftakt in Sölden das zweite Saisonrennen an, ein Slalom im finnischen Levi.