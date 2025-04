Das 1:1 zwischen Mainz 05 und Holstein Kiel hilft keinem Team so richtig weiter. Für den Aufsteiger wird die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher.

Mainz (dpa) – Holstein Kiel hat trotz eines couragierten Auftritts nicht den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga landen können, mit dem 1:1 (1:0) beim Europa-Anwärter FSV Mainz 05 aber ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Vor 32.500 Zuschauern brachte Alexander Bernhardsson die Gäste in der 34. Minute mit einem Traumtor in Führung, doch Nelson Weiper (75.) riss den Aufsteiger aus seinen zarten Sieg-Träumen.

Mit 18 Punkten bleiben die Kieler, bei denen Trainer Marcel Rapp unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2028 verlängert hatte, Schlusslicht. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt vier Zähler. Die Mainzer halten mit 46 Punkten als Tabellenvierter weiter Kurs auf einen internationalen Wettbewerb.

«Wir geben unser Bestes. Wenn wir am 17. Mai in Europa dabei sind, sind wir glücklich. Wenn nicht, haben wir es probiert», hatte Mainz-Trainer Bo Henriksen im Vorfeld der Partie gesagt. Entsprechend offensiv starteten die Hausherren. Im Bemühen um die Führung offenbarten sie jedoch einige Abwehrlücken und luden die Gäste immer wieder zu gefährlichen Kontern ein.

Kiel hat die besseren Chancen

Aus einem solchen resultierte auch die erste Großchance im Spiel. Steven Skrzybski legte quer auf den mitgelaufenen Lasse Rosenboom, doch der seit Monaten überzeugende Mainzer Torwart Robin Zentner verkürzte geschickt den Winkel und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand.

Mainz agierte im Aufbau zu ungenau, hätte aber dennoch in Führung gehen können. Kiels Armin Gigovic unterlief im Spielaufbau ein Fehlpass. Paul Nebel schaltete sofort um und bediente Jonathan Burkardt. Der Nationalspieler lief allein auf das Kieler Tor zu, traf aber nur den Pfosten.

Gefährlicher blieben jedoch die Gäste, die den Rheinhessen wenig Platz zum Kombinieren boten und die von den Mainzern angebotenen Räume gut nutzten. Bei einem Kopfball von Shuto Machino musste Zentner erneut sein ganzes Können aufbieten, um einen Gegentreffer zu verhindern.

Mainz fehlt die Effizienz

Nach gut einer halben Stunde war der FSV-Torwart dann aber machtlos. Bernhardsson konnte sich den Ball am Strafraumeck in Ruhe auf seinen linken Fuß legen und zirkelte das Spielgerät spektakulär an den entlegenen Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor prallte.

Nach dem Wechsel intensivierten die Gastgeber ihre Bemühungen, doch wieder stand einem Torerfolg das Aluminium im Weg. Anthony Caci traf nach einer Stunde per Kopf nur den Pfosten. Kurz zuvor hatten die Mainzer vehement einen Elfmeter gefordert, als KSV-Torwart Thomas Dähne bei einem erfolgreichen Klärungsversuch neben dem Ball auch den heranstürmenden Jae-Sung Lee traf. Schiedsrichter Frank Willenborg pfiff nicht.

Auch die Kieler blieben gefährlich. Ein Kopfball von Skrzybski landete ebenfalls nur am Pfosten, den Nachschuss von Gigovic wehrte Zentner zur Ecke ab. Das rächte sich eine Viertelstunde vor Schluss, als der eingewechselte Weiper technisch perfekt per Heber zum Ausgleich traf.