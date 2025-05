Werden die Bayern-Stars nach ihrer Ibiza-Reise in Hoffenheim nicht mehr alles geben? Nein, glaubt Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim, der mit der TSG um Rang 15 konkurriert.

Heidenheim (dpa/lsw) – Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim glaubt nicht, dass Meister FC Bayern München nach der Ibiza-Reise einiger Fußballprofis die Saison im Urlaubsmodus zu Ende spielen und damit für eine Wettbewerbsverzerrung im Bundesliga-Abstiegskampf sorgen wird. Er sehe das völlig entspannt, meinte Schmidt am Mittwoch bei RTL/ntv.

«Das ist der FC Bayern, die haben noch nie was verschenkt. Die werden auch nichts verschenken.» Die Münchener würden auch am letzten Spieltag bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) «ihre beste Leistung bringen», meinte Schmidt.

Heidenheim hat als Tabellen-16. die Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga bereits sicher. Bei einer Niederlage der mit 32 Punkten auf Rang 15 stehenden Hoffenheimer und einem gleichzeitigen Sieg des FCH (29) könnte Heidenheim aber noch an der TSG vorbeiziehen. Die hat allerdings eine um sechs Treffer bessere Tordifferenz. Das Torverhältnis des mit Hoffenheim punktgleichen Tabellen-14. FC St. Pauli ist sogar um 13 Treffer besser.

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach und der zuvor schon feststehenden Meisterschaft waren einige Bayern-Stars um die Weltmeister Thomas Müller und Manuel Neuer bis Dienstag auf die Ferieninsel Ibiza gereist. Das war angesichts des Bundesliga-Finales und der noch ausstehenden Entscheidung im Abstiegskampf nicht überall gut angekommen.