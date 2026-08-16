Turn-EM in Zagreb
Kein Medaillen-Coup von Turnerinnen im Team-Finale
Turn-EM in Zagreb
Fünf für Deutschland: Das EM-Team der Frauen. (Archivbild)
Igor Kralj. DPA

Die WM-Qualifikation haben die deutschen Turnerinnen geschafft. Zum Abschluss der Europameisterschaften gelingt kein erneuter Medaillen-Coup.

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Zagreb (dpa) – Die deutschen Turnerinnen sind zum Abschluss der Europameisterschaften in Zagreb leer ausgegangen. Das Quintett aus Helen Kevric (Stuttgart), Silja Stöhr (Heddesheim) sowie Pauline Schäfer-Betz, Karina Schönmaier und Lea Marie Quaas (alle Chemnitz) belegte im Mannschafts-Finale mit 156,664 Punkten den fünften Platz.

Durch Rang vier in der Qualifikation hatte sich das Team bereits die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Oktober in Rotterdam gesichert. Im vergangenen Jahr hatte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei der Heim-EM in Leipzig noch Silber gewonnen.

Der Mannschafts-Titel ging an das Team aus Russland um die starke Mehrkampf-Europameisterin Angelina Melnikowa, das in Zagreb ohne Hymne, Flagge und nationale Symbole als «World Gymnastics 2» antrat. Zweiter wurde Titelverteidiger Italien vor Frankreich.

Am Vortag hatten sich Kevric zur Europameisterin am Stufenbarren gekrönt und Schönmaier Silber am Sprung geholt. Zudem hatte Schäfer-Betz Platz vier am Schwebebalken belegt.

Wie lief der Wettkampf

Das deutsche Team startete verheißungsvoll am Stufenbarren in den Vierkampf und lag auch dank der 14,700 Punkte von Helen Kevric auf Rang zwei. Anschließend am Schwebebalken verlor das Team trotz guter 13,600 Zähler für Schäfer-Betz einen Rang.

Durch die bekannte Schwäche am Boden verlor die Auswahl von Bundestrainer Gerben Wiersma weiter an Boden und fiel auf den vierten Platz nach drei Durchgängen zurück. Zum Abschluss konnte das Quintett am Sprung den Rückstand nicht mehr wettmachen.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-539105/1

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