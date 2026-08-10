Im vergangenen August brachte Sarah Sjöström ihren Sohn zur Welt. Die Ausnahmeschwimmerin hatte damals Todesangst. Nun ist sie wieder da - und kann eine deutsche Schwimm-Legende übertrumpfen.

Paris (dpa) – Knapp ein Jahr nach seiner dramatischen Geburt tapst der kleine Adrian durch ein Pariser Hotelzimmer. Der Sohn der schwedischen Schwimm-Ikone Sarah Sjöström ist live dabei, wenn seine Mama in der französischen Hauptstadt nach kurzer Baby-Pause auf die große Sport-Bühne zurückkehrt. Auch angesichts der Ereignisse von Stockholm im vergangenen August ist der EM-Start Sjöströms sehr bemerkenswert. Die dreimalige Olympiasiegerin hatte damals Todesangst.

Mit starken Wehenschmerzen und Blutungen sollte die hochschwangere Sjöström im Krankenwagen zur Entbindung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Das war jedoch voll. «Die Fahrt ins Krankenhaus kam mir endlos vor, obwohl wir mit Vollgas und Blaulicht unterwegs waren», schilderte Sjöström. «Die Schmerzen waren unbeschreiblich, und es war viel zu spät für eine Schmerzlinderung, wie ich sie eigentlich geplant hatte. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich das nicht überleben würde.»

Sjöström: «Traumatisch und zauberhaft zugleich»

Bis ins Krankenhaus Södersjukhuset in der schwedischen Hauptstadt schaffte sie es nicht. «Als wir ankamen, wurden die Türen des Krankenwagens vom Entbindungsteam aufgerissen, und unser Baby war bereits auf dem Weg nach draußen», schrieb Sjöström bei Instagram. «Er kam dort inmitten des Chaos vor dem Eingang des Krankenhauses im Krankenwagen zur Welt.» Für Sjöström waren die Geschehnisse «traumatisch und zauberhaft zugleich».

Ihr Körper und ihre Seele bräuchten Zeit zu heilen, schrieb sie damals. Jetzt ist die Freistil-Sprinterin wieder da. Im Centre Aquatique Olympique kann Sjöström die deutsche Schwimm-Legende Franziska van Almsick als Rekordeuropameisterin ablösen. 18-mal holte die Berlinerin EM-Gold. Sjöström steht bei 17 Titeln.

Wie gut hat sich Sjöström tatsächlich erholt? Wie fit ist die 14-malige Weltmeisterin schon wieder? Ihre ersten Ergebnisse aus dem Frühjahr und Sommer überraschten Sjöström nach eigenen Angaben selbst. Über 50 Meter Freistil schlug sie Ende Juni in Rom nach 23,86 Sekunden an. Keine Europäerin war in diesem Jahr bisher besser. Auch auf der ganz kurzen Schmetterlingsstrecke war sie zuletzt schnell.

Traum von Olympia in Los Angeles

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zurückkomme. Aber mein Körper hat super auf das Training reagiert», sagte sie in Paris. Das Reisen mit ihrem Mann Johan de Jong Skierus und Adrian genieße sie. «Es ist ein relativ einfaches Alter zum Reisen», sagte sie über ihren Sohn, lachte und ergänzte: «Man muss nur mehr Sachen mitnehmen.» Ausschließlich mit Handgepäck reisen, das gehe jetzt nicht mehr.

Frauen, die ihre Sportkarriere nach der Schwangerschaft fortsetzen, hätten sie schon immer inspiriert, sagte Sjöström. Die Neugier treibe sie an. «Es geht darum, herauszufinden, wozu mein Körper nach der Erholung von der Schwangerschaft fähig ist. Mein Traum ist es, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles anzutreten, mich für meine sechsten Olympischen Spiele zu qualifizieren.»

Als Vorbild dient ihr dabei eine Landsfrau. Die zweimalige Weltmeisterin Therese Alshammar schaffte es als Mutter und nach einer Verletzung 2016 zu den Sommerspielen nach Rio de Janeiro. Im Rückblick sei das «wohl meine härteste Erfahrung» gewesen, sagte sie dem europäischen Verband European Aquatics zuletzt. Wie es mit Kind bei einem Schwimm-Großereignis ist, lernt Sjöström jetzt in Paris kennen.