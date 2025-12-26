Kein Geschenk zu Weihnachten: Playoffs ohne St. Browns Lions

Die Detroit Lions verpassen nach einem Fehlerfestival bei den Minnesota Vikings die Playoffs in der NFL. Kurz vor Schluss verletzt sich auch noch ein deutscher Passempfänger.

Minneapolis (dpa) – Die Detroit Lions um den deutschen Football-Star Amon-Ra St. Brown haben nach einer bitteren Pleite bei den Minnesota Vikings erstmals seit 2022 die Playoffs in der NFL verpasst. Detroit verspielte den Sieg am Weihnachtstag durch eigene Fehler, musste sich 10:23 geschlagen geben und hat nach der dritten Niederlage in Folge keine Chance mehr auf die K.-o.-Runde. Kurz vor Ende des Spiels musste St. Brown auch noch verletzt raus.

Über die Schwere seiner Verletzung machten die Lions zunächst keine Angaben, ein Einsatz beim letzten Spiel der regulären Saison bei den Chicago Bears ist aufgrund der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie aber unwahrscheinlich. St. Brown fing gegen die Vikings acht Bälle für 68 Yards Raumgewinn, ein Touchdown blieb dem frisch in den Pro Bowl gewählten Wide Receiver jedoch verwehrt. Weniger als eine Minute vor Schluss humpelte der 26-Jährige nach einem harten Tackle vom Feld.

Coach Campbell kündigt Prüfung an

Das größte Problem der Lions in Minneapolis waren die zahlreichen Fehler. Vor allem Quarterback Jared Goff agierte ungewohnt fahrlässig und leistete sich gleich fünf Ballverluste. Neben zwei Interceptions schnappten sich die Gastgeber auch noch dreimal den Ball bei einem Fumble des Spielmachers. Trotzdem lag Detroit bis weit in die Schlussphase in Reichweite des für den Erhalt der Playoff-Chancen notwendigen Sieges. Erst ein fulminanter Rushing Touchdown von Vikings-Receiver Jordan Addison sorgte für die Entscheidung.

Die Schuld für das enttäuschende Aus nur bei seinem Quarterback zu suchen, war für Lions-Coach Dan Campbell jedoch keine Option. «Wenn man verliert, sind alle beteiligt», sagte er und versprach, alles auf den Prüfstein zu stellen. «Ich werde mir eine Menge Dinge anschauen, denn ich mag es nicht, bei den Playoffs zuzuschauen.»

Detroit war als einer der Favoriten auf den Super Bowl in die Saison gegangen. Vor der nächsten Spielzeit gebe es daher nun einige Entscheidungen zu treffen, sagte Campbell: «Denn wir müssen uns verbessern.»