Kein Dream-Team bei WM: Shiffrin verzichtet auf Kombi-Rennen

Saalbach-Hinterglemm (dpa) – Bei der alpinen Ski-WM wird im Team-Kombi-Rennen für die USA nicht das Star-Duo Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn antreten. Slalom-Spezialistin Shiffrin verzichtet auf einen Start bei der Premiere des Events, weil sie sich nach ihrer Verletzung aus dem Herbst und dem Comeback jüngst nicht fit genug fühlt.

«Ich muss meine Energie darauf konzentrieren, mich auf Riesenslalom und Slalom vorzubereiten», schrieb die 29-Jährige in den sozialen Medien. Sie war Ende November gestürzt und hatte eine Stichwunde im Bauchbereich erlitten, die operiert werden musste.

Die zwei Einzelrennen stehen am Donnerstag und Samstag der zweiten WM-Woche an. Die Team-Kombi, bei der eine Frau in der Abfahrt und eine Mannschaftskollegin im Slalom gemeinsam antreten, ist für Dienstag geplant. «Ich freue mich, das Team-Kombi-Event zu verfolgen», schrieb Shiffrin. «Ich hätte mich glücklich geschätzt, egal mit welcher meiner tollen Teamkameradinnen zusammen aufgestellt zu werden.»

Vonn hätte sich auf Shiffrin gefreut

Abfahrerin Vonn hatte zuletzt gesagt, dass sie sich freuen würde, zusammen mit Shiffrin das Rennen bestreiten zu können. Shiffrin mit 99 Siegen und Vonn mit 82 sind die mit Abstand erfolgreichsten Rennfahrerinnen im Weltcup. Vonn hatte jüngst im Alter von 40 Jahren ein beachtliches Comeback gegeben und will in Saalbach-Hinterglemm um die Podestplätze mitfahren. Ihr erstes Rennen ist der Super-G am Donnerstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport).