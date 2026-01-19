Aroma-Diffuser sollen angenehmen Duft in die Wohnung bringen, können aber auch Pilze und Keime beherbergen. Was hilft?

Hamburg (dpa/tmn) – Guter Geruch fürs Zuhause: Wasserbasierte Aroma-Diffuser arbeiten dafür mit Ultraschallwellen. Sie vermengen ätherische Öle mit Wasser und geben sie als Nebel ab. Der Vorteil gegenüber sogenannten Direktverneblern, die ohne Wasser auskommen: Die Geräte können auch etwas Feuchtigkeit in die trockene Winter-Heizungsluft im Raum bringen. Ein Nachteil: Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.

Denn in ihrem Tank und System bleibt immer etwas Restflüssigkeit übrig, auch wenn sie nicht in Betrieb sind. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus (DSH) hin. Das tückische: In dem abgestandenen Wasser können sich Pilze und Keime absetzen, so der Mediziner Peter Kardos gegenüber DSH: «Das ist hygienisch und gesundheitlich bedenklich.»

Nach jedem Gebrauch sollte man den Diffuser deshalb leeren, mit klarem Wasser ausspülen und trocknen. Einmal wöchentlich rät DSH zu einer gründlichen Reinigung mit Essig.

Zwei Stunden genügen

Außerdem verwendet man demnach am besten abgekochtes oder destilliertes Wasser für den Diffuser, lüftet den Raum gut nach dem Gebrauch, atmet den Diffuser-Nebel nicht direkt ein und lässt das Gerät maximal zwei Stunden am Tag ätherische Öle zerstäuben.

Letztere sollte man übrigens sparsam dosieren. Und wer Asthma oder Allergien hat, holt vor der Diffuser-Nutzung am besten ärztlichen Rat ein – unabhängig davon, ob man nun einen Direktvernebler oder ein wasserbasiertes Modell verwendet.