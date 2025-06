Zuletzt gab es Berichte über ein angebliches Interesse des FC Bayern an Dortmunds Jamie Gittens. BVB-Sportdirektor Kehl will zu dem Thema nichts sagen - zumindest noch nicht.

Fort Lauderdale (dpa) – Zum angeblichen Interesse des FC Bayern München an Borussia Dortmunds Außenstürmer Jamie Gittens gibt es laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zumindest «im Moment» nichts zu sagen. Kehl sprach am Sonntagabend (Ortszeit) in Fort Lauderdale am Rande des Dortmunder Trainings bei der Club-WM über das Thema.

«Ich habe derzeit mit (Bayerns Sportvorstand) Max Eberl keinen Kontakt, aber sonst gleichwohl einen sehr guten», sagte Kehl, der auf die Personalie angesprochen wurde. «Trotzdem gibt es im Moment zu dem Thema nichts zu sagen.»

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass neben dem FC Chelsea auch die Bayern am 20-Jährigen interessiert seien. Vor der Club-WM war ein Wechsel des Offensivmanns zu Chelsea gescheitert, da der Club aus London nicht die geforderten 60 Millionen Euro bezahlen wollte.

Watzke und Cramer vorübergehend abgereist

Zudem bestätigte Kehl, dass die BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer – wie zuvor Eberl bei den Bayern – aus den USA abgereist seien. «Die beiden sind viel unterwegs, haben viele Termine, werden aber auch zeitnah wieder dazu kommen», sagte Kehl. «Das hat mit vielen Themen zu tun. Das sind keine Transferthemen. Die begleiten wir hier schon.»