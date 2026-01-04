Katze für Weltcup-Coup? Skifahrerin Szollos überrascht

Noa Szollos holt im Slalom von Kranjska Gora die ersten Punkte für Israel. Anschließend berichtet die 22-Jährige von einer kuriosen Wette mit ihren Eltern.

Kranjska Gora (dpa) – Gibt's für diesen Coup eine tierische Belohnung? Skirennfahrerin Noa Szollos hat im Slalom von Kranjska Gora die ersten alpinen Weltcup-Punkte der Historie für Israel geholt. «Unglaublich stolz» sei sie, sagte die 22-Jährige – und berichtete dann von einer kuriosen Wette.

Mit ihren Eltern habe sie schon vor mehreren Jahren vereinbart, dass sie eine Katze bekomme, sollte sie ihre ersten Weltcup-Zähler sammeln. «Mein Papa mag Katzen eigentlich gar nicht, aber ich liebe sie», sagte Szollos dem ZDF.

Mit Startnummer 70 ins Finale

Mit Startnummer 70 war sie beim Sieg der Schweizer Weltmeisterin Camille Rast auf Platz 28 vorgefahren. Auch ihre Brüder Benjamin und Barnabas Szollos fahren professionell Ski, Barnabas war als 34. im Super-G von Cortina d'Ampezzo 2023 schon mal nah an den ersten Weltcup-Punkten für Israel dran.

Dass sie nun die Erste sei, sei «schon ganz, ganz speziell», sagte Noa Szollos nach ihrem historischen Auftritt beim Event in Slowenien.