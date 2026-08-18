Krankenkassen müssen über steigende Zusatzbeiträgen seit neuestem nicht mehr schriftlich informieren. Was Versicherte jetzt beachten sollten.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Den allgemeinen Beitragssatz für die Krankenversicherung legt der Gesetzgeber fest. Was gesetzliche Krankenkassen selbst bestimmen können, ist der individuelle Zusatzbeitrag. Er liegt in diesem Jahr im Schnitt bei 2,9 Prozent, kann aber von Kasse zu Kasse variieren. Diesen Zusatzbeitragssatz dürfen die Anbieter grundsätzlich mehrfach im Jahr anpassen – in der Regel geschieht das aber nur einmal rund um den Jahreswechsel. Über bevorstehende Änderungen mussten die Kassen ihre Versicherten bislang per Schreiben informieren. Das ist seit Ende Juli nicht mehr der Fall, teilt die Verbraucherzentrale NRW mit.

Auch wenn manche Anbieter weiterhin freiwillig informieren wollen, ergibt sich für Versicherte durch die Reform ein Nachteil. Der Grund: Erhöht eine Krankenkasse den individuellen Zusatzbeitrag, haben Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Sie müssen dieses bei einem Wechselwunsch allerdings bis zum Ende des Monats ausüben, in dem der höhere Zusatzbeitrag erstmals fällig wird. Wer es nicht rechtzeitig mitbekommt, hat sein Sonderkündigungsrecht daher verspielt.

Ein Wechsel ist dann trotzdem nicht ausgeschlossen. Sobald die reguläre zwölfmonatige Bindungsfrist an eine Kasse abgelaufen ist, können Versicherte mit einer Frist von zwei vollen Monaten zum Monatsende zu einem neuen Anbieter wechseln. Auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers ist ein sofortiger Umstieg ohne Frist möglich.

Verschiedene Informationskanäle geben Aufschluss

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt gesetzlich Versicherten darum, regelmäßig selbst zu prüfen, ob der Zusatzbeitrag erhöht wird – im Idealfall einmal pro Monat. Hier lassen sich Änderungen nachvollziehen:

Internetseite der Krankenkasse

Krankenkassen-App

Mitgliederzeitschrift

Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands

Monatliche Gehaltsabrechnung

Wer wegen einer Beitragserhöhung den Anbieter wechseln möchte, muss lediglich fristgerecht eine neue Mitgliedschaft bei der dann aufnehmenden Kasse beantragen. Die neue Kasse übernimmt den Wechsel und sämtliche Formalitäten, teilt die Verbraucherzentrale NRW mit.

Ein niedriger Zusatzbeitrag allein sollte den Verbraucherschützern zufolge aber nicht das Kriterium für einen Wechsel sein. Vergleichen sollten Versicherte vielmehr auch die Leistungen, Bonusprogramme, Wahltarife und den Service.