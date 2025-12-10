Kartoffeln schneller pellen: So geht's

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob mit diesem Abschreck-Tipp alles geritzt ist, testen wir in unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – An Heiligabend gehört er für viele dazu: selbst gemachter Kartoffelsalat. Zum Selbermachen gehört aber auch das Schälen der Kartoffeln – und das kann sich ganz schön ziehen. Lässt sich das irgendwie beschleunigen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Hier der Pellkartoffel-Trick: Um gekochte Kartoffeln einfacher von der Schale zu befreien, soll man sie vor dem Kochen anritzen und danach im Eiswasserbad abschrecken.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für schneller geschälte Kartoffeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Kartoffeln mit einem Messer rundherum anritzen und wie gewohnt kochen. Anschließend werden sie im Eiswasserbad abgeschreckt. Danach die Schale von beiden Seiten abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend – die Schale flutscht ab. So sind alle Kartoffeln im Handumdrehen gepellt und bereit für die Weiterverarbeitung.