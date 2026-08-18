Sie wollen keinen Food-Trend verpassen, der auf Social Media gerade abgeht? TikTokerin Lesley Brügger behält im Blick, was gerade trendet und kreiert eine eigene Version. Heute: Kartoffel-Mochi.

Hamburg (dpa/tmn) – Mochi bedeutet normalerweise Reis. «Doch diese Version kommt komplett ohne aus und überzeugt trotzdem mit genau dem elastischen, leicht bissfesten Biss, den man von echtem Mochi kennt», sagt Lesley Brügger, die auf ihrem TikTok-Account @lemonsanddragons regelmäßig Rezepte teilt.

Die Wunderzutaten sind Kartoffelpüree und Kartoffelstärke. Zusammen ergeben sie einen weichen, dehnbaren Teig. Gefüllt wird er mit schmelzendem Käse und überzogen mit einer klebrig-süßen Sojaglasur. «Japanisches Comfort Food, bei dem man kaum bei einem Stück bleiben kann», versichert Brügger.

Einfacher Teig, große Wirkung

Für die Zubereitung braucht es keine komplizierte Technik – nur Kartoffeln, Stärke und etwas Geduld beim Formen der Scheiben. «Die Stärke ist es, die diesen typischen elastischen Mochi-Biss gibt, ganz ohne ein einziges Reiskorn», erklärt die TikTokerin.

Sie hat noch einen Tipp parat: «Jede Scheibe großzügig mit Käse füllen, dabei aber nicht zu nah an den Rand geraten, sonst läuft er beim Braten aus.» Dann nur noch goldbraun anbraten und zum Schluss mit einer glänzenden Soja-Butter-Glasur und einem Streifen Nori verfeinern. Ergebnis: Außen knusprig, innen cremig und im Nu weg.

Anleitung zum Nachmachen

Zutaten für 5 bis 6 Stück:

Für den Teig:

550 g mehligkochende Kartoffeln

90 g Kartoffelstärke

Salz

Für die Füllung:

75 g Käse

Für die Sauce:

3 EL Sojasauce

3 EL Zucker

1 EL Butter

Zum Braten:

rund 25 g Butter

Zum Fertigstellen:

1-2 Nori-Blätter

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. In einem Topf mit 1 TL Salz kochen, bis sie weich sind. Abgießen und die Kartoffeln gut zerstampfen. Die Kartoffelstärke und eine Prise Salz dazugeben und alles vermengen, bis eine glatte, teigartige Masse entsteht. Etwa 50 g des Teigs zu einem flachen Kreis formen. Mit Käse füllen, dabei den Rand freilassen, damit beim Braten nichts ausläuft. Mit weiteren 50 g Teig bedecken und mit den Händen zu einer runden Scheibe formen. Beiseitelegen und mit dem restlichen Teig wiederholen – je nach Größe ergibt das etwa 5-6 Scheiben. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Scheiben auf beiden Seiten goldbraun braten. Die gebratenen Scheiben beiseitestellen. In derselben Pfanne Butter, Sojasauce und Zucker verrühren und langsam erhitzen, bis eine sirupartige Glasur entsteht. Jedes Mochi mit der Sauce bestreichen und mit einem Streifen Nori garnieren, dann servieren.

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