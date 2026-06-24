Sie selbst werden rot in der Sonne, Ihre Klamotten bleichen aus. Haben Sie sich hartnäckige Obst- und Gemüseflecken eingefangen, kann letzteres praktisch sein. So funktioniert das Fleck-weg-Sonnen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ihre Klamotten haben auch nach dem Waschen noch Flecken von Kirsche, Tomate, Paprika, Karotte oder Kurkuma? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diese loszuwerden. Denn hier kann oft das Licht der Sonne helfen – und die übriggebliebenen Schatten auf den Stücken durch Bleichen mittels UV-Strahlung verschwinden lassen.

Laut dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) funktioniert das umso schneller, je intensiver die Sonne scheint. Oftmals sieht man das Bleichergebnis demnach bereits innerhalb einer Stunde an der Sonne.

Erst in die Maschine, dann an die Leine

Am besten geht man dem IKW zufolge bei Flecken von Paprika, Karotte, Tomate, Kirsche oder Kurkuma folgendermaßen vor: Die Stücke mit einem Spezialfleckentferner für Obstflecken vorbehandeln. Alternativ können Sie auf ein Fleckenspray auf Sauerstoffbasis oder auf Fleckensalz setzen. Für Wolle und Seide sollte man Produkte mit spezieller Rezeptur verwenden.

Die Farbe des jeweiligen Flecks wird laut IKW dann zunächst intensiver, aber deutlich heller als zuvor und lässt sich in der Regel im anschließenden Waschgang gut auswaschen. Bleibt auch nach dem Waschen der besagte leichte Schatten zurück, kommt das Sonnenlicht mit seiner Bleichwirkung ins Spiel. Und zwar am besten, solange die Klamotten noch feucht sind.

Doch Vorsicht: Farbige Textilien können im direkten Sonnenlicht auch ihre eigenen Farben einbüßen. Sie sollte man besser nur in indirektes Sonnenlicht hängen, also etwa bei bewölktem Himmel nach draußen an die frische Luft. Auch dann funktioniert das Bleichen durch die Sonne laut IKW. Die Fleckenentfernung dauert nur wesentlich länger. Ein Tipp der Experten: Die Stücke mit einem Wasserzerstäuber zusätzlich feucht halten.