Die schwedischen Skilangläuferinnen sind bei den Olympischen Winterspielen eine Klasse für sich. Die deutschen Frauen sind erwartungsgemäß chancenlos.

Tesero (dpa) – Die Schwedin Frida Karlsson hat im Skilanglauf bei den Olympischen Spielen furios ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Die 26-Jährige distanzierte über die 10 Kilometer im Freistil in 22:49,2 Minuten die Konkurrenz. Landsfrau Ebba Andersson holte mit einem Rückstand von knapp 47 Sekunden ebenfalls ihr zweites Silber vor der US-Amerikanerin Jessie Diggins, die völlig ausgepumpt minutenlang im Ziel liegen blieb.

Die deutschen Frauen waren erwartungsgemäß im Medaillenkampf chancenlos. Pia Fink (Bremelau) kam als beste DSV-Läuferin als 19. ins Ziel. Helen Hoffmann (Oberhof) lief auf Platz 28. «Das Material hat heute nicht gepasst», monierte Hoffmann nach dem Rennen. «Bei so einem Abstand weiß ich nicht, ob das nur an mir liegt.»

Schweden im Medaillen-Rausch

Wie bereits beim Skiathlon und im Sprint dominierten die schwedischen Langläuferinnen das Rennen nach Belieben und sicherten sich Gold und Silber. Damit gewannen die Skandinavierinnen in den bisherigen drei Langlaufrennen dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. In der Staffel am Samstag gilt Schweden daher als klarer Favorit.

Medaillenchancen rechnen sich die deutschen Langläuferinnen erst im Team-Sprint am kommenden Mittwoch aus. Vor vier Jahren gelang in Peking Katharina Hennig Dotzler und der wegen einer positiven Dopingprobe gesperrten Victoria Carl ein Gold-Coup.