Turn-EM in Zagreb
Karina Schönmaier gewinnt EM-Silber am Sprung
Die Finals in Hannover
Glänzender Auftritt: Karina Schönmaier. (Archivbild)
Michael Matthey. DPA

Im vergangenen Jahr hat Karina Schönmeier bei den Heim-EM Gold am Sprung gewonnen. Auch in Zagreb holt die Turnerin aus Chemnitz wieder eine Medaille.

Zagreb (dpa) – Karina Schönmaier hat bei den Turn-Europameisterschaften in Zagreb die erste deutsche Medaille gewonnen. Die 21 Jahre alte Chemnitzerin holte Silber am Sprung. Mit 14,066 Punkten im Schnitt für ihre zwei Sprünge musste sich die Titelverteidigerin nur Mehrkampf-Europameisterin Angelina Melnikowa aus Russland geschlagen geben, die 14,166 Zähler bekam. Schönmaier hatten im vorigen Jahr bei der Heim-EM in Leipzig Gold am Sprung gewonnen. Dritte wurde Lisa Vaelen aus Belgien.

Die Titelkämpfe in Kroatiens Hauptstadt enden an diesem Sonntag mit der Team-Entscheidung. Von Mittwoch an ermitteln dann die Turner an gleicher Stelle ihre Europameister.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-534781/1

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