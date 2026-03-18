Für Urlaub in Trinidad und Tobago braucht es jetzt einen QR-Code auf dem Smartphone oder ausgedruckt. Sonst kann es Probleme geben.

Port of Spain (dpa/tmn) - Wer nach Trinidad und Tobago reist, muss sich ab sofort vorher auf einer Online-Plattform registrieren. Das bislang bestehende Papierformular wurde durch eine digitale Variante ersetzt, erklärt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für den Karibikstaat.

Reisende können sich ab 72 Stunden vorher auf Website «travel.gov.tt» darum kümmern – nach der Registrierung erhalten sie einen QR-Code, den sie bei der Grenzkontrolle auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorzeigen müssen.

Auch für die Ausreise registrieren

Was Urlauber nicht vergessen sollten: Auch vor der Ausreise müssen sie sich auf dem Portal registrieren. Ohne die entsprechenden Nachweise könne keine Ein- oder Ausreise erfolgen, schreibt das Auswärtige Amt.

Wichtig ist: Urlauber brauchen einen Reisepass, der noch sechs Monate über das geplante Reiseende hinaus gültig sein muss.