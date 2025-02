Kapitän Hradecky über Boniface: «Hat Respekt von uns allen»

Leverkusen (dpa) – Transfer geplatzt, Respekt gewonnen: Victor Boniface hat nach seinem außergewöhnlichen Auftritt für Bayer Leverkusen beim 3:1 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim Lob von seinen Kollegen bekommen. «Das ist bemerkenswert, wie er direkt kam», sagte Bayer-Kapitän Lukas Hradecky.

Boniface stand am Sonntagabend für viele und offenbar auch den ein oder anderen Mitspieler überraschend in der Startelf des Meisters. Und das zum ersten Mal seit Anfang November. Der 24 Jahre alte Nigerianer war mit einer Oberschenkelverletzung länger ausgefallen.

Wechsel hätte Boniface und Bayer viel Geld eingebracht

In der vergangenen Woche stand Boniface dann unmittelbar vor einem Wechsel zu Cristiano Ronaldos Club Al-Nassr in Saudi-Arabien. Der Deal hätte Bayer laut Medienberichten rund 70 Millionen Euro an Ablöse und Boniface 15 Millionen Euro pro Jahr an Gehalt einbringen sollen. Doch im letzten Moment platzte das Geschäft, weil sich die Saudis für Jhon Durán von Aston Villa entschieden.

Seine womöglich empfundene Enttäuschung ließ sich Boniface aber nicht anmerken. Trainer Xabi Alonso schenkte ihm das Vertrauen und wurde belohnt. Den Sieg gegen Hoffenheim leitete der bullige Stürmer mit seinem Führungstor nach 15 Minuten ein. «Das ist die beste Medizin, die du dem Verein und dir selber geben kannst», sagte Hradecky. «Er hat den Respekt von uns allen.»

Denn der Keeper vermutet durchaus auch Leid bei seinem Mitspieler. «Er war auch oft verletzt. Er hat noch nicht so viel Geld verdient in seiner Karriere. Von daher wahrscheinlich ökonomisch teilweise ja», sagte Hradecky. «Es ging um großes Geld.»

Wechselgerüchte bleiben, aber Alonso plant mit Boniface

Ob ein Wechsel endgültig vom Tisch ist, wird sich am Montag zeigen. Bis zum Abend können noch Transfers getätigt werden. Nach dem gescheiterten Wechsel zu Al-Nassr gab es Berichte darüber, dass Boniface englischen Clubs angeboten worden sein soll. Äußerungen von Alonso lassen aber eher vermuten, dass er mit dem Nigerianer nun fest plant. «Er ist fokussiert, und wir brauchen ihn in der zweiten Halbzeit der Saison. Wir brauchen den ganzen Kader», hatte der Bayer-Coach vor dem Spiel bei DAZN gesagt.