Der Inselstaat Kap Verde ist keine große afrikanische Fußballnation - doch die erste WM-Qualifikation ist nun perfekt. FIFA-Präsident Gianni Infantino schwärmt von einer großen Zukunft.
Praia (dpa) – Gianni Infantino gratulierte WM-Debütant Kap Verde umgehend und wittert für den kleinen Inselstaat schon den ganz großen Ruhm. «Eure Arbeit zur Förderung des Fußballs in den letzten Jahren war unglaublich, und dies ist ein Moment, in dem eure Stars weltweit bekanntwerden und eine neue Generation von Fußballfans in ganz Kap Verde begeistern werden», schrieb der FIFA-Präsident nach der erstmaligen Qualifikation der Afrikaner.