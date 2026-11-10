Abends die Luftzufuhr runterdrehen, damit der Kaminofen auch nachts noch ein bisschen Wärme liefert? Besser nicht. Auf welche Optionen Sie stattdessen setzen sollten.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Klingt gemütlich: Das Feuer glimmt im Kaminofen vor sich hin, während man schläft – und hält das Haus mit seiner Glut in der Nacht wohlig warm. Doch es ist keine gute Idee, dafür abends große Holzscheite aufzulegen und die Luftzufuhr stark zu drosseln.

Denn wenn der Brennstoff dann nur glimmt, statt mit ausreichend Sauerstoff zu verbrennen, kann das zu hohen Emissionen führen, zu Ruß an der Sichtscheibe – und zu Ablagerungen im Schornstein. Darauf weist der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) hin. Eine mögliche Folge: der Schornstein versottet – und muss saniert werden. Laut HKI kann es im schlimmsten Fall sogar zu einem Schornsteinbrand kommen.

Nachts besser auf andere Heizoptionen setzen

Das Gluthalten über Nacht ist laut HKI noch eine Angewohnheit aus einer Zeit, in der Öfen oft die einzige Wärmequelle im Haus waren. Heute kann man darauf verzichten. Lassen Sie das Holz am Abend also besser bei gut geöffneter Luftzufuhr vollständig abbrennen.

Gut zu wissen: Auf ausreichend Luft kommt es auch beim richtigen Anzünden des Kaminofens an. Denn in der Anzündphase braucht das Feuer besonders viel Sauerstoff. Bei manuell geregelten Feuerstätten muss die Luftzufuhr laut HKI deshalb vollständig geöffnet werden. Bei Geräten mit automatischer Luftregelung übernimmt die Steuerung diese Aufgabe.

Luftzufuhr nicht reduzieren, bevor es richtig brennt

Legt man später Holz nach, gilt es bei manuell geregelten Feuerstätten, die Luftzufuhr erneut vollständig zu öffnen, damit der neue Brennstoff zügig zündet. Erst wenn das Holz mit sichtbarer Flamme brennt, kann man die Luftzufuhr wieder reduzieren.

Es sollten aber auch dann noch lebhafte Flammen zu sehen sein. Der richtige Zeitpunkt zum Nachlegen ist übrigens, wenn sich ein Glutbett gebildet hat und die Flammen weitgehend heruntergebrannt sind.