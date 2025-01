Kaiserslautern springt in Fürth auf Aufstiegsplatz

Fürth (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem hart erkämpften Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. In einem unterhaltsamen Spiel mit zahlreichen Wendungen schossen Filip Kaloc (73. Minute) und Ragnar Ache (90.+4) die Pfälzer in der Endphase zum 4:2 (1:1).

Kapitän Marlon Ritter (28.) und Daisuke Yokota (52.) waren außerdem für den neuen Tabellenzweiten erfolgreich. Philipp Müller (6. Minute) und Branimir Hrgota (68.) trafen vor 13.590 Zuschauern im Fürther Ronhof für die Gastgeber.

In der Schlussphase gab es auch noch zwei Platzverweise. Erst sah Fürths Torschütze Müller nach einem groben Foulspiel an FCK-Stürmer Ache die Rote Karte (84.). Und dann gab's Gelb-Rot für Lauterns Jan Gyamerah (86.).

Massimo und Klaus an den Pfosten

Die Fürther scheiterten nicht nur am Gegner, sondern auch an sich selbst. Beim 1:2 patzte Abwehrspieler Gideon Jung. Der Fürther sah in seinem Rücken Yokota nicht. Der Offensivspieler klaute den Ball und schloss erfolgreich ab. Vor der Pause hatten die Fürther zudem gleich zweimal Pech bei Pfostenschüssen von Roberto Massimo (12.) und Winter-Zugang Felix Klaus (26.). Nach der Pause war der FCK effektiver.