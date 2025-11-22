Juventus-Profi rassistisch beschimpft – Spiel unterbrochen

Wieder Rassismus im Stadion: Juventus-Spieler Dusan Vlahovic wird von Fans der AC Florenz beleidigt, die Partie für eine Minute unterbrochen. Auch die Reaktion des Profis sorgte für Aufsehen.

Florenz (dpa) – Im italienischen Fußball ist es erneut zu einem Rassismus-Vorfall gekommen. Der serbische Stürmer Dusan Vlahovic (25) von Juventus Turin wurde im Auswärtsspiel bei der AC Florenz von gegnerischen Fans rassistisch beschimpft. Schiedsrichter Daniele Doveri stoppte wegen der rassistischen Gesänge für rund eine Minute die Partie.

Fiorentina-Kapitän Luca Ranieri wandte sich während der Spielunterbrechung an die Fans in der Kurve. Vlahovic selbst reagierte auf die Schmähgesänge der gegnerischen Fans mit einem demonstrativen Griff in den eigenen Schritt. Nach einer Minute wurde die Partie von Schiedsrichter Doveri wiederaufgenommen.

In Italien kommt es trotz Anti-Diskriminierungs- und Anti-Hass-Kampagnen regelmäßig zu derartigen Vorkommnissen in Fußball-Stadien. Es ist nicht das erste Mal, dass Juves Vlahovic in italienischen Stadien Opfer von rassistischen Beleidigungen und Gesängen wird. Der serbische Nationalspieler spielte bis zu seinem Wechsel nach Turin 2022 selbst mehrere Jahre für Florenz.