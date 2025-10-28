Rassismus am Wartehäuschen Jugendlicher aus Westerwald wird Zielscheibe des Hasses 28.10.2025, 16:30 Uhr

i An dieses Wartehäuschen haben vermutlich mehrere Täter Hassbotschaften gegen einen namentlich bekannten Jugendlichen gesprüht. Die Graffiti sind mittlerweile entfernt. Markus Müller

Rassismus am Wartehäuschen der Bahn: Damit sieht sich der Westerwaldort Dreikirchen konfrontiert. Ein namentlich bekannter Jugendlicher wurde zur Zielscheibe ehrverletzender Graffiti. Nun sucht die Bundespolizei Zeugen der Tat.

Es waren krass ehrverletzende und rassistische Beleidigungen, mit denen ein Jugendlicher Anfang September bedacht wurde – in Form von Graffitis an einem Unterstand. Am 7. September wurden am Wetterschutzhaus am Haltepunkt der Bahn in Dreikirchen die Schriftzüge sowie eine beschädigte Glasscheibe festgestellt.







