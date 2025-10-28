Rassismus am Wartehäuschen der Bahn: Damit sieht sich der Westerwaldort Dreikirchen konfrontiert. Ein namentlich bekannter Jugendlicher wurde zur Zielscheibe ehrverletzender Graffiti. Nun sucht die Bundespolizei Zeugen der Tat.
Es waren krass ehrverletzende und rassistische Beleidigungen, mit denen ein Jugendlicher Anfang September bedacht wurde – in Form von Graffitis an einem Unterstand. Am 7. September wurden am Wetterschutzhaus am Haltepunkt der Bahn in Dreikirchen die Schriftzüge sowie eine beschädigte Glasscheibe festgestellt.