Jubel um WM-Ticket: Riesenfeier für Haaland und Co. in Oslo
Nach einer überragenden Qualifikationsrunde steht Norwegen zum ersten Mal seit 1998 in einer WM-Endrunde. In der Heimat wird das Team um Superstar Erling Haaland von Tausenden Fans jubelnd empfangen.

Oslo (dpa) – Die norwegische Fußballnationalmannschaft ist nach der ersten WM-Qualifikation seit 1998 mit einer großen Feier in ihrer Heimat empfangen worden. Im norwegischen Fernsehen war zu sehen, wie Tausende Fans Torjäger Erling Haaland und seinen Teamkollegen zujubelten, als sie am Montagabend auf den Balkon des Osloer Rathauses traten.

