Johannes Liebmann zündet den Turbo - und weg ist er. Der Jungstar krönt sich zum Europameister vor einem deutschen Kollegen. Eine Schwedin stellt eine Bestmarke von Franziska van Almsick ein.

Paris (dpa) - Völlig euphorisch schwang sich Johannes Liebmann auf die Trennleine und schrie seine Freude heraus. Sven Schwarz tat es ihm gleich, setzte sich direkt hinter ihn und stieß den Jungstar jubelnd ins Wasser. Der 19 Jahre alte Liebmann krönte sich in seinem ersten EM-Finale auf der Langbahn gleich zum Europameister. Schwarz sorgte mit Silber für ein perfektes Rennen aus deutscher Sicht. In 7:37,59 Minuten verbesserte Liebmann zudem seinen eigenen Europarekord. Bronze ging an den Ungarn Zalan Sarkany.

«Mit der Goldmedaille habe ich geliebäugelt. Es ist unglaublich, was im letzten Jahr passiert ist», sagte Liebmann. Er habe vor dem Rennen eine Taktikbesprechung mit dem nicht anwesenden Trainer Bernd Berkhahn gehabt und diese wohl auch ganz gut umgesetzt. «Je schneller man vorn angeht, umso größer sind die Chancen hinten heraus», sagte der Start-Ziel-Sieger. «Man konnte ihn nicht schlagen, da war er einfach zu stark», lobte Silbermedaillengewinner Schwarz den ersten deutschen Europameister über 800 Meter.

Liebmann lässt den Gegnern keine Chance

Im April hatte Liebmann in 7:37,94 Minuten bereits einen Europarekord auf der Strecke aufgestellt und damit internationale Aufmerksamkeit erlangt. Nun schwamm er im Centre Aquatique Olympique von Paris ins ganz große Rampenlicht. In einem anfangs engen Dreikampf zündete Liebmann nach 550 Metern den Turbo und ließ seinen Gegnern keine Chance.

Mit 16 Jahren wechselte er aus Elmshorn nach Magdeburg. Dort trainiert Liebmann bei Bundestrainer Bernd Berkhahn in der wohl besten Langstrecken-Trainingsgruppe der Welt.

«Das ist schon cool, mit mehreren Olympiasiegern zu trainieren. Sie sind Vorbilder und gleichzeitig meine Freunde», sagte Liebmann über 400-Meter-Weltrekordler Lukas Märtens und Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock. «Ich kann sie alles fragen. Das hilft mir sehr. Sie haben Erfahrungen, die ich noch nicht gemacht habe.» Zumindest die Erfahrung als Europameister hat Liebmann nun auch.

Weitere Medaillenchancen für Liebmann und Schwarz

Für Schwarz ist es ebenfalls die erste Medaille bei einer Langbahn-EM. Der 24-Jährige hatte im vergangenen Sommer bei den Weltmeisterschaften in Singapur Silber über 800 und 1500 Meter Freistil gewonnen. Er trainiert nicht in Magdeburg, setzt auf den Standort Hannover und seinen Coach Emil Guliyev. Dass das für ihn eine gute Lösung ist, bewies er auch in der französischen Hauptstadt.

Auch über 1500 Meter zählen Liebmann und Schwarz zu den Medaillenkandidaten. Liebmann ist auf der längsten Beckendistanz sogar Weltjahresbester. Die Vorläufe stehen am Freitag an.

Sjöström holt van Almsick ein

Im Gegensatz zu Liebmann und Schwarz schaffte es Angelina Köhler nicht auf das Podest. Die 25 Jahre alte Schmetterlingsschwimmerin belegte auf ihrer Nebenstrecke über 50 Metern den sechsten Platz. Europameisterin wurde die Schwedin Sarah Sjöström. Die 32-Jährige, die erst vor knapp einem Jahr Mutter geworden war, holte ihren 18. EM-Titel und zog damit mit der deutschen Schwimm-Ikone Franziska van Almsick gleich. Keine Schwimmerin hat mehr Goldmedaillen bei Europameisterschaften gewonnen.

Für internationalen Glanz sorgte zudem Rückenschwimmerin Sara Curtis. Die Italienerin stellte in 26,63 Sekunden im Halbfinale einen Weltrekord über 50 Meter auf.

Anna Elendt schwamm über 100 Meter Brust nur auf den siebten Platz. Übermäßig enttäuscht war die Weltmeisterin aber nicht. Sie sieht dieses Jahr mit Blick auf Olympia 2028 als Trainingsjahr. «Morgen geht's direkt weiter. Deshalb jetzt wirklich direkt damit abschließen und weiter nach vorne gucken», sagte die 24-Jährige mit Blick auf ihren Vorlauf über die doppelte Distanz.

Schon auf ein Finale freuen darf sich Linda Roth. Die 18-Jährige zog als Viertschnellste der Halbfinals in den Endlauf über 200 Meter Freistil ein. Kaii Liam Winkler erreichte als Fünfter das Finale über 100 Meter Schmetterling. Brustschwimmer Lucas Matzerath schaffte es als Achter gerade noch so in den 200-Meter-Endlauf. Die Abendsession beginnt um 18.30 Uhr.