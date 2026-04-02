Nicht jeder sieht sie gern am Flughafen: Die Jogginghose ist mal wieder Stoff von Diskussionen. Doch was kann man sonst anziehen im Flieger? Und taugt sie nicht eigentlich doch gut für die Reise?

Senden (dpa/tmn) - Lang sitzen, lang warten, lange Strecken laufen - und das häufig bei großen Temperaturunterschieden. Und dann noch die vielen Menschen. Flugreisen sind eine Herausforderung. Nicht zuletzt auch bei der Klamottenwahl. Was ziehe ich denn da an?

Fragt man Personal Shopperin Sonja Grau, begegnet man dieser Herausforderung am besten mit nachgiebigen Kleidungsstücken. Etwa mit solchen aus Baumwolle mit Stretchanteil, aus Kaschmir oder mit Strick.

Eine Alternative: weiter geschnittene Kleidungsstücke für den Flug wählen. «Dann kann man sich auch durchaus für nicht nachgebendes Material entscheiden». Seide etwa.

Von Stücken aus 100 Prozent Leinen rät Sonja Grau hingegen eher ab: die Teile knittern einfach zu stark. «Keiner möchte nach dem Flug aussehen, als sei er gerade dem Wäschekorb entsprungen.»

Kontroverses Kleidungsstück: Die Jogginghose knittert nicht

Und wie sieht es mit der Jogginghose aus? Der auf klassische Herrenmode spezialisierte Influencer Joe Laschet hat sie in einem Instagram-Post schließlich kürzlich am Flughafen als «kein Zeichen von Lässigkeit, sondern von Gleichgültigkeit» bezeichnet - und das Tragen ebenjener dort als Unart.

Sonja Grau findet allerdings, dass Jogginghosen sehr wohl «gute und stilvolle Begleiter» sein können – auch am Flughafen oder im Flieger. «Es kommt einzig und alleine darauf an, dass man sich für die richtige Jogginghose für seine Persönlichkeit und seine Statur entscheidet.»

Jogginghosen aus dem Sport sollten Grau zufolge etwa auch genau dort bleiben. Für den Flug wählt man ihr zufolge im Idealfall stattdessen besser eine sportlich-elegant aussehende Version. Und es kommt auch auf den Rest des Outfits an.

In Kombination mit einem schicken Kaschmirpullover, einem Cardigan, zur Lederjacke oder Jeans-Blazer «gibt die Jogginghose in der Regel eine gute Figur ab», so Grau. Und: Sie «ist bequem, drückt nirgends und sieht nach stundenlangem Sitzen und Flug immer noch perfekt aus.»