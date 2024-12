JJ Peterka beendet mit Buffalo Niederlagenserie in der NHL

Die Buffalo Sabres um JJ Peterka haben ihre Negativserie in der NHL beendet und gegen New York ihren ersten Sieg nach zuvor 13 Niederlagen in Serie eingefahren.

Elmont (dpa) – Die Buffalo Sabres haben nach einer Durststrecke von genau einem Monat wieder ein Spiel in der NHL gewonnen. Mit 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) bezwang das Team von JJ Peterka die New York Islanders und fuhr damit seinen höchsten Saisonsieg ein. Zuvor hatten die Sabres 13 Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren.

Die Sabres gingen Ende des zweiten Drittels mit 5:0 in Führung, mit seinem 15. Assist der Saison war Peterka am Treffer von Jack Quinn beteiligt. Am auffälligsten agierte bei Buffalo Rasmus Dahlin, der vier Assists erzielte. Nach dem zwölften Saisonsieg bleiben die Sabres dennoch das Schlusslicht der Atlantic Division.

Sturm, Seider und Reichel verlieren

Drei andere deutsche NHL-Profis kassierten eine Niederlage: Nico Sturm musste sich mit San Jose Sharks mit 3:4 (1:1, 0:3, 2:0) bei den Vancouver Canucks geschlagen geben. Die Sharks gingen mit einem Gleichstand in das zweite Viertel, kassierten dort innerhalb von 70 Sekunden aber drei Gegentreffer.

Die Detroit Red Wings um Moritz Seider blieben zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Tor in einem Spiel und verloren vor den eigenen Fans mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die St. Louis Blues. Seider stand bei drei Gegentreffern auf dem Eis. Lukas Reichel erzielte zwar seinen siebten Assist der Saison, der kam bei der 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)-Auswärtsniederlage seiner Chicago Blackhawks gegen Minnesota 33 Sekunden vor Spielende aber zu spät.